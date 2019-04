La falta de memoria de las dos víctimas de un secuestro pone en jaque la acusación del fiscal

Pese a que las dos víctimas de este secuestro respondían a menudo con monosílabos o, simplemente con un "no me acuerdo", el fiscal fue capaz de que, por lo menos, las dos víctimas relatasen como fue parte de aquel incidente. La esposa de José Ramón Dorgambide reconoció que dos hombres vestidos de guardias civiles llegaron sobre las diez de la mañana a su vivienda de O Rial en Vilagarcía y llamaron a la puerta con la excusa de darle una "notificación" para su hija. Afirma que les abrió la puerta "confiada" y que más tarde le dijeron que estaba "detenida". Le ataron las manos con bridas y luego se llevaron a ella y a su asistenta que también estaba en la casa a otro lugar. Es aquí donde apenas aportó datos. Dijo que no pudo precisar si se trataba de una nave industrial o un edificio dado que "estaba todo muy oscuro". Allí, sus captores amenazaron con matarla y descuartizar a su hija si no les decía donde estaba el dinero. Algo que finalmente hizo, llevándose los asaltantes unos 3.000 euros y relojes. Sobre las cinco de la tarde las deolvieron a su casa.