El Concello contrata a una empresa de seguridad para atender posibles incidencias en el Mundial de triatlón

"Lamentablemente, ya sospechábamos que podía pasar" por lo que la vigilancia de la seguridad y de posibles incidencias durante los mundiales de triatlón que se celebran desde el sábado en la ciudad "ya estaba cubierta". Así lo apuntó ayer el concejal de Personal, Vicente Legísima, ante la baja laboral, en pocas semanas, de un total de 28 agentes de la Policía Local, prácticamente un tercio de toda la plantilla total.

Esta elevada merma se produce en vísperas de los citados mundiales, cuya jornada inaugural se celebra mañana viernes y ya el sábado se desarrolla la primera prueba, con un amplio despliegue de seguridad y control del tráfico que recaería en su mayor parte en la Policía Local. Sin embargo, como ya se produjo una "epidemia" de enfermedades de agentes en eventos anteriores, el Concello cuenta con "plan B".

Legísima no quiso relacionar expresamente esta acumulación de bajas en la Policía Local con el conflicto salarial que parte de la plantilla protagoniza desde hace meses con el Concello, aunque en el seno del equipo de gobierno no cabe ninguna duda de que están relacionados ambos hechos. El concejal admitió que "estaba en nuestras previsiones y ese problema está solventado", aunque no explicó cómo. Al respecto, otras fuentes municipales explicaron ayer que el Concello contrató hace unos meses a una empresa de seguridad, con un total de 600 servicios, que se encargará de vigilar los cortes de tráfico en las calles y otras posibles incidencias a lo largo de los próximos días de competición, en especial el sábado 27 y el sábado 4 de abril.

Las mismas fuentes señalan que ese trabajo lo realizaban en citas anteriores los voluntarios inscritos como tales en las pruebas, pero la relevancia de este mundial, con actividad deportiva al menos en cinco jornadas diferentes, llevó al Concello a optar por una empresa de seguridad para esos menesteres y destinar a los voluntarios a esas labores.

El Concello aclara que estos vigilantes privados no suplirán "en modo alguno" las funciones de la Policía Local, sino de los voluntarios. Además, habrá agentes, que no están de baja laboral, trabajando esos días.

Los que seguro que no tendrán turnos en esas jornadas, al menos en los momentos de mayor intensidad, son los agentes que sí han recibido la baja en las últimas semanas. Hasta el día 15 había alrededor de una docena de policías con alguna enfermedad. Según explicó ayer Legísima, ese día se añadió uno, tres más el 17, otros 3 el 22 y cuatro el 23. Ayer eran 28.

El gobierno local ya ha solicitado al Sergas que verifique el estado de salud de los agentes y el número exacto de bajas otorgadas en las últimas semanas ya que sospecha que esta "epidemia" pudiera estar relacionada con el conflicto salarial que desde hace meses protagoniza parte de los agentes. El concejal confía en que los inspectores médicos permitan calibrar con exactitud el problema, como ya ocurrió en situaciones similares, cuando el número de bajas bajó a la mitad tras su intervención. El Concello desconoce los motivos de las bajas pero Legísima dice: "Que se sepa no hay ninguna epidemia de gripe, así que cada uno saque sus conclusiones".

La plantilla de este cuerpo es de alrededor de 125 agentes, pero solo están cubiertas unas cien plazas, con el añadido de que en los últimos meses ha habido una oleada de retiros y prejubilaciones que han reducido aún más el número de agentes operativos.

En todo caso, y salvo cambios de última hora, la Policía Local afronta "en cuadro" el complicado dispositivo de seguridad y tráfico vinculado a los mundiales de triatlón, que obliga a realizar cortes de numerosas calles e incluso de carreteras como la N-550 o la PO-223 para permitir el paso de los deportistas. Estos mundiales se desarrollan desde el viernes 26 hasta el sábado 4 de mayo, si bien las jornadas más conflictivas por el número de cierres y prohibiciones de paso son el sábado 27 y el 4. Además, habrá otras pruebas el 28 y 30 de abril y el 2 de mayo.