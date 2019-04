Areeiro alerta de la aparición de la primera mancha de mildiu en la provincia

La Estación Fitopatolóxica de Areeiro ( EFA), centro dependiente de la Diputación de Pontevedra, emite un aviso fitosanitario extraordinario tras detectar la primera mancha de mildiu en una de las parcelas de seguimiento. Concretamente, la mancha fue detectada en una finca situada en Goián, en el municipio de O Rosal, y los técnicos aseguran que, por el momento, es la única mancha de la parcela y que solo tiene una esporulación muy incipiente.

Ante la aparición de esta primera mancha, el personal técnico de la EFA advierte que, en cuanto mejore el tiempo, progresará la enfermedad. Por este motivo, aconsejan estar muy pendientes de la climatología y tratar en cuanto se pueda, esto es, en cuanto haya una ausencia de precipitaciones que se mantenga durante unas horas.

Hay que recordar que ya en el aviso fitosanitario de la semana pasada, desde la EFA indicaban que la actual climatología, con precipitaciones y humedad elevada, supone un momento sensible de la fenoloxía de la vid. Ante esta situación, aseguraban que lo más conveniente era proteger las viñas de manera preventiva antes de que se iniciara este período de precipitaciones. En el momento actual, si no se han aplicado los tratamiento preventivos antes de las lluvias, la recomendación es hacerlo ahora en cuanto la climatología lo permita. Por otro lado, si lo que se está haciendo son seguimientos en las parcelas en la búsqueda de la primera mancha, que suele aparecer, aunque no siempre, en las hojas de la base del brote.