Los trabajadores de Ence se concentran hoy ante la sede del PSOE en Ferraz

Trabajadores de todos los centros de Ence en España, así como representantes de las industrias auxiliares de la fábrica de Pontevedra, estarán hoy en Madrid para participar en la concentración convocada ante la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Ya han confirmado su presencia en esta concentración los distintos comités de empresa de Ence Energía y celulosa en una protesta que se prolongará entre las 11 y las 14 horas y que tiene como objetivo "expresar su disconformidad con la actuación del Gobierno central con respecto a la prórroga de la concesión de Ence en Pontevedra". Será la antesada de la manifestación convocada para el viernes próximo en la ciudad del Lérez.

Respuesta a la APDR

Por otra parte, la empresa respondió ayer a las declaraciones del presidente de la APDR, Antón Masa, que ponía en cuestión el informe de Ence en el que se explica la inviabilidad de un traslado de la fábrica dentro de Galicia. Fue Antonio Casal, delegado de la empresa en Galicia, quien señaló que "resulta cando menos rechamante que Masa, sen experiencia nin preparación técnica sobre os procesos de fabricación da celulosa, sexa capaz de atopar alternativas factibles en Galicia para a nosa planta". La empresa cree que las palabras de Masa asegurando que hay otros lugares en Galicia que podrían reunir las condiciones para albergar lapastera contradicen las conclusiones a las que llegaron "consultoras independentes de prestixio como Pöyry en 2006 y, más recientemente, Idom". También ven sorprendente que el presidente de la APDR afirme con rotundidad que la prórroga es ilegal: Dicen que "a prórroga foi concedida dentro do marco legal vixente e do máis absoluto cumprimento da actual normativa de Costas", por lo que Antonio Casal afirmó que " Antón Masa non é quen para decidir que a prórroga é ilegal. Son os tribunais os que deben pronunciarse sobre a legalidade da concesión, e non o señor Masa, que debería esperar á sentenza da Audiencia Nacional."