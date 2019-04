El kiosco de la playa fluvial permanecerá cerrado otro verano por falta de ofertas

Un año más el kiosco de la playa fluvial del Lérez no dará servicio este verano, porque la oferta de concesión ha vuelto a quedar desierta. Al parecer el chiringuito que el Concello habilitó en el año 2009 para dar servicio este arenal no tiene pretendientes, por lo que en los últimos años ha permanecido cerrado al público. Esto ocurre a pesar de que las condiciones no son muy exigentes, ni en lo económico ni en los deberes del concesionario. De hecho, la única condición además de pagar un canon es hacerse cargo del mantenimiento del baño público de la playa.

Este kiosco de playa debería abrir al público tanto en Semana Santa (si hubiese tenido concesionario) y reabrir en los meses de verano, entre julio y septiembre. Pero un año más permanecerá cerrado, como ya lo estuvo los años anteriores.

Por eso el departamento de Patrimonio del Concello se propone revisar las condiciones de licitación, incluyendo alguna ventaja, para hacer más atractiva la oferta.

Esta situación pone de relieve que el negocio de los quioscos parece que ya no es rentable. El último concurso municipal para su concesión volvió a a quedar desierto, -al igual que el de la plaza de Barcelos- tras varios intentos infructuosos.

Los usuarios de la playa fluvial del Lérez llevan ya dos veranos sin servicio de kiosco porque, al igual que en Barcelos, no hay interés en explotarlo. En este caso, el Concello aún mantiene la esperanza de adjudicar su gestión y volverá a sacarlo a concurso con mejores condiciones para los aspirantes, como admitir una terraza. Este establecimiento de la avenida de Buenos Aires tiene 24 metros cuadrados, pero el uso como quiosco se limita a unos seis, ya que del contenedor dispone de aseos, sin abrir desde hace meses.

Por el contrario, el kiosco abierto al mismo tiempo en la Illa das Esculturas, en el entorno del campus de A Xunqueira, sí continúa abierto y con actividad.

Por otra parte, el Concello de Pontevedra continúa elaborando un pliego de condiciones para sacar a contratación las plazas de socorristas para las playas fluviales de Pontevedra (Lérez y Pontesampaio) que un año más se contratarán directamente a través de una empresa especializada.

En cuando a los preparativos de cara al verano, el gobierno local prevé contratar una aportación de arena a la playa de Pontesampaio, para reponer la que se llevan las crecidas del invierno, además de las boyas de seguridad que separan la zona de baño.

Las playas fluviales contarán en los meses de temporada alta de verano con entre tres y cuatro socorristas, como en años anteriores, contratados mediante una empresa.

El gobierno local confía en que la próxima temporada ya hayan entrado en vigor la bases de contratación de este servicio público.