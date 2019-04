BOVENTURA DE SOUSA "Están haciendo prospecciones en el mar; es la siguiente frontera minera del mundo"

Boaventura de Sousa se pregunta por qué vivimos en un mundo "de total movilidad, este mundo de globalización, de internet, de capital financiero sin restricciones en sus transacciones" pero tenemos cada vez más fronteras, más muros, "más obstáculos para que la gente se mueva". De esta paradoja "entre un mundo de movilidad y un mundo de inmovilidad" hablará hoy en la Semana Galega de Filosofía.

- ¿Por qué este planeta de inmovilidades y muros?

-Se produce por las desigualdades en el sistema mundial que son básicamente las provocadas por el desarrollo capitalista muy desigual, cada vez más desigual. También están las herencias del colonialismo, que no han sido resueltas. Esto que llamamos la crisis de los refugiados no es más que una cuestión colonial mal resuelta, porque fueron colonias europeas y los europeos cuando se fueron no lograron dejar condiciones para que la gente pueda vivir en esos países. Y también están nuestras empresas, que desplazan a gente, lo vemos en América Latina, porque tienen que vaciar el terreno para sus minerías, sus explotaciones agroindustriales etc. Desplazan a gente y ésta tiene que movilizarse en otro lugar, salir de esos países.

- ¿La emigración nunca es voluntaria?

-Nadie se mueve voluntariamente, esa idea de que los migrantes son voluntarios es cada vez más inexacta. Quizás era así en los 60, cuando los españoles y los portugueses emigraban a Francia, Alemania etc, podríamos decir que eran voluntarios pero no lo eran, nosotros sabemos cómo eran las condiciones de nuestros países hace 50 años. Pues lo mismo hoy, la gente emigra porque no tiene condiciones de vida en su país.

- ¿Qué son hoy las fronteras?

-Un instrumento por el cual los estados buscan regular esa movilidad, facilitan a unos y perjudican a otros.

- Lo que si se mueve es el capital

-El capital no tiene dificultades, los bienes tampoco, tal vez hay tarifas etc, pero no, son las personas, las personas son las que tienen menos facilidades. Claro que hay los que afortunadamente se pueden mover sin dificultades, como nosotros, pero para otras personas las fronteras son prisiones.

- Señala que abrir fronteras es muchas veces una mala señal

-Muchas veces, muchas veces cuando abrimos fronteras estamos cerrando fronteras. Un buen ejemplo es el espacio Schengen de la Unión Europea, por el que abrimos las fronteras internas de Europa, pero es cada vez más difícil para un extranjero entrar dentro de este espacio. Es una dialéctica de abrir y cerrar porque hay una gente que deseamos y otra que no, y esa migración de tanta gente es para mi una de las violaciones de los derechos humanos más fuertes de nuestro tiempo.

- ¿Podemos resolver la contradicción de ser a la vez el tiempo histórico más global y el más fronterizado?

-El capitalismo no lo va a permitir, los estados no lo van a permitir. Soy una persona que cree en la gran posibilidad de la movilidad de la gente, me preocupa mucho la injusticia histórica, vengo de un país colonizador, que es Portugal, como lo es España también, nosotros tenemos una deuda histórica con muchos pueblos del mundo. Por otro lado sabemos el alcance de este desarrollo capitalista, el sistema de consumo que está desertificando el planeta.

- ¿Cuáles serán los refugiados del futuro?

-Los ambientales, la gente que viene de regiones que están tan calientes, que hay sequía etc y no se puede vivir. Entonces volviendo a lo que antes preguntaba la respuesta es sí, creo que podemos ir a otro sistema político y económico, el problema es que nadie intenta hacerlo. Ahora vemos que los protocolos de Kioto, que eran tan débiles y que podrían ayudar a que gente permaneciese en sus pueblos, no se están respetando. Al contrario, podríamos decir que nuestras empresas mineras, petroleras, también las españolas y portuguesas, cuando van a América Latina respetan las leyes locales que obligan a una consulta sobre si pueden o no entrar en territorios de pueblos indígenas. Pues no lo hacen, la gente se siente invadida, tiene que salir, acude a la ciudad y después pasa a la inmigración internacional. En Honduras el presidente Manuel Zelaya, elegido democráticamente, fue impedido por Estados Unidos (igual que impidieron ahora la presidencia de Dilma Rousseff en Brasil) y fue una absoluta desgracia. El gobierno que siguió entregó el país a las mineras, a la agroindustria ¿resultado? Miles y miles de hondureños que están huyendo a EE UU, una migración que ahora conocemos y decimos que mal que los hondureños tienen que huir. Pues si busca las causas las encontrará en 2009, la falta de respeto a las reglas democráticas.

- Plantea que ahora las fronteras tampoco son contiguas

-Tampoco lo son. Le pongo ejemplos: en estos momentos Grecia e Italia tienen frontera con Mali o con Senegal. Y Costa Rica tiene frontera con países africanos desde los que le está llegando población. Antes esto no era así, es un fenómeno nuevo.

- Ante sus sucesivas crisis el capitalismo ha dado históricamente las mismas respuestas, o más explotación de la mano de obra o de los recursos naturales, pero resulta que ahora son finitos ¿De verdad va a ser tan torpe de llegar a un colapso del planeta?

-El capitalismo como no es una persona, no podemos imaginarle sentimientos (risas). Es un sistema que tiene como principio una acumulación infinita, es decir buscar rentabilidad donde la puede encontrar. Y es cierto que el capitalismo siempre ha actuado así y que hay ese problema nuevo, que ahora la capacidad de carga sobre la naturaleza parece que está llegando a un punto límite y vemos las reacciones, sequías, tormentas, tsunamis. Pero le digo, estaba más convencido de eso que usted plantea hasta que vi los últimos boletines de las empresas mineras que, al contrario, ven que si es necesario alimentar este sistema de consumo, lo harán. Otro ejemplo: ¿sabe usted cuántos minerales lleva su móvil?

- Lo ignoro totalmente

-Pues 200 minerales. Hay más móviles en el mundo que personas. ¿Y sabe que la gente necesita de estos productos? ¿Pues sabe qué piensan hacer esas mineras para satisfacer la demanda de esa gente?

- Igualmente lo desconozco

-Están haciendo prospecciones en el mar. La frontera minera ya no es la tierra, es la mar. ¿Cuál será la consecuencia de extraer minerales del mar? Nuestro pescado, nuestra manera de vivir, las costas, el turismo, no sabemos qué va a pasar. Y es que realmente el capitalismo, nosotros vemos los límites y estoy totalmente de acuerdo con usted, no ve esos límites, los que están dentro piensan que hay mucho por explotar. Es un modelo, un sistema, que no tiene alma, solo ganancias.