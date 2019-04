Saskia Sassen critica la "brutal" política migratoria de Trump al inaugurar la SGF

La Semana Galega de Filosofía (SGF) 2019 arrancó ayer con la conferencia de la Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales 2013 Saskia Sassen, la primera de los ponentes invitados a este encuentro que alcanza su 36 edición y reúne a conferenciantes de distintos países para debatir sobre la idea de frontera. Filosofía e fronteira es el título de esta edición en la que tendrán cabida varios de los temas más controvertidos de la actualidad, caso de la inmigración, la extracción de recursos de terceros países, la vecindad, la integración?

Formaciones depredadoras vestidas con trajes de Wall Street y matemática algorítmica fue el título elegido por la socióloga y profesora de la Universidad de Columbia para su intervención en la SGF.. En el Teatro Principal, un año más sede del congreso, abordó el tema de la inmigración. "Especialmente quiero hablar de la inmigración en las ciudades", matizó, "la ciudad es un espacio que supuestamente está preparado para recibir a las diferencias, en vez de un pueblito chiquito que por ahí tiene una cultura solamente. Voy a hablar sobre cómo eso se ha dado en Estados Unidos en las grandes ciudades, no soy experta en vuestro país, así que no me voy a permitir hacer muchas más declaraciones sobre España".

Saskia Sassen no dudó en mostrar su espanto por la dura política migratoria de la administración Trump. "En Estados Unidos se ha vuelto brutal la cuestión, han separado a cientos y cientos de niños de los padres y ya no saben cómo encontrar la conexión entre padres y los niños", criticó.

Acusó a renglón seguido al gobierno de Donald Trump de ejercer "una brutalidad extraordinaria... Cientos de niños separados de sus padres que no pueden reconectarlos porque son demasiados. Eso es una monstruosidad, eso es nuevo, tan mal nunca lo hemos visto en Estados Unidos. Creo que en España, en Europa, es un poco más normal la situación, no lo sé y tal vez me equivoco".

Ya en su conferencia, esta autora de origen holandés que figura entre las 100 mujeres más relevantes de la ciencia actual, incidió en que en realidad emigra una parte muy pequeña de los millones de personas que consideramos pobres.

"Ser pobre no es suficiente para explicar la emigración, el movimiento hacia otro país", afirmó en este sentido antes de añadir que casi todos los que se dejan sus regiones de origen "tuvieron conexiones con países del Norte, un hecho que supusiese un puente".

Insistió en que ni la pobreza ni el paro "son suficientes para la migración, ya que ésta no comienza en el hogar. De ser así, tendríamos millones de migrantes. Comienza con algún puente que tendemos nosotros mismos y suele estar protagonizado por la clase media".

El alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, encabezó la bienvenida a los congresistas, en la que participó como anfitriona la presidenta del Aula Castelao, Ana Regueira, y en la que también tomaron la palabra la representante del Colegio de Abogados, Gema Rial, el diputado provincial de Cultura, Xosé Leal, y el vicerrector de la Universidad de Vigo, Jorge Soto.

Tras reconocer la "complejidad inabarcable" del tema de esta 39 edición, la presidenta del Aula Castelao propuso algunas áreas de reflexión: la desaparición de las fronteras y su relación con las personas (¿qué define el yo? ¿Puede existir el otro sin fronteras?); las fronteras como hecho socioeconómico (con tan mala prensa si hablamos de capital pero no de las personas); los estados y las fronteras (¿puede un pueblo tener soberanía sin fronteras?); frontera e inmigración...

También agradeció el patrocinio de las instituciones en un escenario en el que "sacar delante cualquier proyecto cultural es un sacrilegio, más aún uno de filosofía"; y el compromiso intelectual de ponentes, autores de comunicaciones y congresistas que año tras año renuevan su compromiso con este esfuerzo por "pensar y reflexionar sobre cómo crear futuros más amables y justos".

Gemma Vidal visibilizó el esfuerzo de los abogados por brindar asistencia letrada a os inmigrantes que llegan en patera y en general la gran implicación de su colectivo profesional en este tema. Recordó que el Consejo General de la Abogacía cuenta con una comisión que "elabora protocolos, recomendaciones de asilo, convenios" e incluso aplicaciones informáticas pensadas para ayudar a los extranjeros.

El diputado provincial de Cultura felicitó a los organizadores por un "evento cultural que da fe de la capacidad crítica que debemos tener", esa perspectiva más madurada de la realidad que provoca "que las sociedades sean mejores".

Invitó a "repensar las fronteras" desde la perspectiva "de la Europa de los pueblos". "El capital marca esas fronteras cuando le interesa", añadió antes de invitar a los asistentes a reflexionar sobre "el mal uso que se le da al término, que no es integrador".

Por su parte, el vicerrector del campus de Pontevedra se refirió a la oportunidad de "retomar la idea de frontera vista no solo desde el ámbito exterior y político sino interno, del conocimiento". Jorge Soto hizo votos por "reorientar el conocimiento para una nueva percepción de la realidad", enfoques más avanzados, analizados y críticos que entroncan con el espíritu de base de la universidad: "Aspiramos a la sabiduría", recordó "por eso la Universidad tiene una gran vinculación con la SGF y seguro que durante muchos años trabajaremos en este evento".

Un mundo de fronteras

El alcalde cerró el turno de intervenciones poniendo el foco en fronteras que hacen el mundo más duro, a la cabeza el Mediterráneo, "esa metafórica tumba que traza la frontera más trágica entre nuestro opulento continente y África", recordó; o la frontera entre ricos y pobres; las de Palestina, del Sahara; las que impone el comercio internacional o la "frontera incomprensible" trazada por el Miño entre Galicia y Portugal, fruto de sacudidas dinásticas de hace 500 años.

El regidor fue otro de los que trasladó a los ponentes el reto de aportar ideas para un futuro más sabio y gentil. Para ello han sido convocados 15 ponentes que intervienen el simposio en sesiones de mañana (de contenido más estrictamente filosófico y pensada para los asistentes al congreso), tarde (dedicadas a Galicia) y noche (las más divulgativas).

El primer invitado a las sesiones dedicadas a Galicia fue el especialista en Filología Románica y experto en clásicos de la literatura gallega Francisco Rodríguez Seoane, que disertó sobre O mundo galego-portugués medieval: dous reinos, unha fronteira ausente. Le siguió en la conferencia de la noche la socióloga Ángeles Diez, cuya intervención se centró en el tema Emigrantes, refugiados y terroristas, tres consignas de la propaganda de guerra.

En esta primera jornada el Aula Castelao presentó un manifiesto colectivo en defensa de las humanidades.

Tras este debut, la Semana de Filosofía continúa hoy con la intervención del politólogo Alberto Cruz Bravo. Éste sustituirá a partir de las 10.30 horas a la profesora de la Universidad de Roma III Emanuela Fornari y su intervención lleva por título Las tormentas de arena borran las rallas de las fronteras.

En la sesión de tarde, a partir de las 17 horas, participará el maestro y escritor senegalés afincado en A Coruña Cheikh Faye, que disertará sobre Migración e integración en Galicia. Finalmente, la jornada concluirá con la intervención a las 20 horas del sociólogo, filósofo y escritor dublinés John Holloway, que expondrá la conferencia ¡ Rompamos todas las fronteras!