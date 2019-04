Condenan a penas que suman cinco años a dos integrantes de un grupo especializado en desvalijar a ancianos en el rural gallego

Siete acusados llegaban a juicio pero finalmente solo tres de ellos han sido condenados tras un acuerdo con el Ministerio Fiscal. Se les acusaba de formar parte de una banda a la que se le atribuían un total de 19 robos por todo el territorio gallego pero resultaron condenados por aproximadamente la mitad de estos hechos. La Audiencia de Pontevedra condenó esta mañana a dos personas, una de ellas vecina del poblado de O Vao, Yolanda G. G., a penas que suman cinco años y dos meses de prisión para cada uno por los delitos de hurto continuado, allanamiento de morada y robo, entre otros.

La segunda persona condenada a una pena similar es Pedro R. B, un vecino de Cambre. Inicialmente la Fiscalía solicitaba penas que sumaban 24 años de prisión por estos reiterados robos que los acusados cometían, además, habiendo especializado en engañar a personas generalmente de avanzada edad y en el rural, a las que engañaban con alguna artimaña para poder entrar en su casa despistándolos y llevándose objetos de valor. El reconocimiento de los hechos por parte de los procesados permitió la retirada de la acusación contra otras cuatro procesadas y la reducción de la pena.

El juicio deja un tercer condenado, a una pena de dos años y tres meses de prisión por hurto continuado y allanamiento, José C. R. En este caso el tribunal accedió a la suspensión de la pena prisión con la condición de que no vuelva a delinquir durante cuatro años. No accedió, sin embargo, a la suspensión de la pena solicitada por los otros dos principales acusados, que cuentan ya con múltiples antecedentes por delitos similares a sus espaldas, especialmente la vecina del poblado de O Vao, con al menos cuatro sentencias firmes condenatorias por robo en su historial.