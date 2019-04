La APDR cuestiona el informe sobre la inviabilidad del traslado de la pastera

La Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) cuestionó ayer abiertamente el informe técnico esgrimido por Ence para calificar de "inviable" su traslado a otro emplazamiento de Galicia. La réplica del colectivo no solo incide en el contenido del documento, sino también en el hecho de que la consultora que lo redactó, Idom, "es la misma que realizó el proyecto del nuevo emisario para los vertidos de la depuradora de Os Praceres y el correspondiente a las obras de reforma de la citada planta".

A juicio de APDR, "las necesidades para una nueva fábrica serían mucho menores a las consideradas en ese informe" y asegura que "hay muchas zonas en la Galicia que podrían reunir esos requisitos y, por tanto, ser un emplazamiento adecuado para un hipotético traslado de Ence".

No obstante, deja claro que "la única razón para descartar un posible traslado es la negativa a abandonar Lourizán" por parte de la compañía pastera. Pero Defensa da Ría señala que la clave de la polémica está en la ubicación actual de la fábrica porque, más allá o no de la viabilidad de un traslado, "Ence no puede continuar por más tiempo en Lourizán" al entender que la prórroga de la concesión otorgada en 2016 "es ilegal".

Aseguran también que no se trata de una cuestión de si Ence cumple o no la legislación ambiental (la APDR insiste en que la infringe), "con independencia de cuál fuese el nivel de cumplimiento ambiental, Ence tendría que haber abandonado Lourizán en julio de 2018"), insisten.

"Si quiere continuar en Galicia, tendrá que buscar una alternativa viable, y si entiende que no es posible ninguna, está en su derecho de marcharse dónde quiera", concluye Antón Masa, presidente de la asociación, aunque advierte de que Ence "tendrá que recuperar la zona que hoy ocupa y dejarla como estaba cuando llegó en 1958".

Polémica por la depuradora

Por otra parte, el Concello de Pontevedra respondió a las palabras de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quien aseguró que la contaminación de la ría tiene más que ver con los problemas en los sistemas de depuración de la EDAR que con la presencia de Ence en Lourizán, llegando a señalar que la planta "no contamina".

El portavoz del gobierno local, Raimundo González Carballo, tildó de "cousa tremenda" las declaraciones de la conselleira teniendo en cuenta que "las competencias en materia de depuración son de la Xunta de Galicia".

González Carballo aseguró que la depuradora de Os Praceres la gestiona la propia Xunta e ironizó señalando que el presidente del gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, debe "poner orden" en su partido "para que una conselleira no ataque a otra", dado que la depuración es también competencia autonómica. "Esto quiere decir que el barco está mal pilotado", señaló González Carballo.

El portavoz del Gobierno municipal de Pontevedra se pregunta si la contaminación que padece la ría "solo la percibimos los pontevedreses" y encuadra estas declaraciones en el hecho de que "en el ánimo de defender a Ence" desde la Xunta "a veces se van de frenada".