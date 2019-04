Saskia Sassen inaugura la 36 Semana Galega de Filosofía

La premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales 2013 Saskia Sassen inauguró en la mañana de este lunes la Semana Galega de Filosofía (SGF) 2019, un encuentro que reúne a pensadores de distintos países para debatir sobre la frontera y, vinculada a ella, temas como la inmigración, la extracción de recursos de terceros países, la vecindad, la integración en Galicia...

A varios de ellos hicieron referencia en el acto inaugural tanto la anfitriona y presidenta del Aula Castelao, organizadora de la SGF, Ana Regueira, como el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, que encabezó el acto, la representante del Colegio de Abogados, Gema Rial, el diputado provincial de Cultura, Xosé Leal, y el vicerrector de la Universidad de Vigo, Jorge Soto.

"Formaciones depredadoras vestidas con trajes de Wall Street y matemática algorítmica" fue el nombre elegido por la socióloga y profesora de la Universidad de Columbia Saskia Sassen para su intervención en la SGF, que continúa a lo largo de esta mañana. "Es un gran placer estar en esta bellísima ciudad, impresionante", piropeó la conferenciante a su llegada al Teatro Principal, donde llega para "hablar sobre el tema de la inmigración, especialmente la inmigración en las ciudades. La ciudad es un espacio que supuestamente está preparado para recibir a las diferencias, en vez de un pueblito chiquito que por ahí tiene una cultura solamente. Voy a hablar sobre cómo eso se ha dado en Estados Unidos en las grandes ciudades, no soy experta en vuestro país, así que no me voy a permitir hacer muchas más declaraciones sobre España".

Saskia Sassen no dudó en mostrar su espanto por el problema de la inmigración en Estados Unidos. "En Estados Unidos se ha vuelto brutal la cuestión, han separado a cientos y cientos de niños de los padres y ya no saben cómo encontrar la conexión entre padres y los niños".

Acusó al gobierno de Trump de ejercer "una brutalidad extraordinaria... Cientos de niños separados de sus padres que no pueden reconectarlos porque son demasiados, eso es una monstruosidad, eso es nuevo, tan mal nunca lo hemos visto en Estados Unidos. Creo que en España, en Europa, es un poco más normal la situación, no lo se y tal vez me equivoco".

Por su parte, el alcalde expresó su satisfacción por una nueva edición de la SGF, "que pone a Pontevedra en el mapa del pensamiento durante toda una semana. Este año se trata el tema de las fronteras y todo lo que hay alrededor de ellas, desigualdades económicas, sociales, saltarse las fronteras los mercados provocando cada vez más desigualdades entre unos países y otros y empobrecimiento de los propios países. Estamos en un momento complicado".

El debate "es interesante" y el congreso será una oportunidad para que ponentes de todo el mundo aporten sus ideas. "Es una luz para todo este gran debate mundial y nosotros estamos orgullosos de que se haga todos los años en Pontevedra".