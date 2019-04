Acima promociona las pastelerías de Marín con un reparto de rosca

La Asociación del Comercio y la Industria de Marín, Acima, celebró ayer la "II Festa do Roscón", con ocasión del Domingo de Pascua y en homenaje a las panaderías y pastelerías del municipio. Se ofreció a todas las personas que se acercaron al evento una degustación gratuita de roscón, cedidos por las pastelerías y panaderías de Marín. La degustación se acompañó de vino albariño de Ribeiras do Morrazo, vino albariño A Praia do Santo, Adega de Ardán. También se sirvieron licores de la tierra, de forma gratuita a todos los que quisieron probarlos.

Con este reparto gratuito de las roscas elaboradas por las panaderías locales, la asociación Acima invitaba a los vecinos a comprar este producto típico en las confiterías locales, en lugar de desplazarse a otras localidades. Muchos de los asistentes destacaron la buena calidad de las roscas y roscones elaborados por las panaderías y confiterías de Marín.