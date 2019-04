La Xunta asegura que "Ence no contamina la ría"

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha defendido que la pastera Ence no contamina en la ría de Pontevedra al cumplir con todos los parámetros "exigibles" y ha dirigido sus críticas a la administración municipal, al sugerir que quién debe explicar la contaminación es "el ayuntamiento de Pontevedra".

"Lo único que sí puedo decir es que no es Ence quien está contaminando la ría, cumpliendo con todos los parámetros estipulados no se contamina, y cuando hay un cumplimiento puede estar ubicada en donde está", ha remarcado en entrevista en la Cadena Ser.

Aunque Vázquez reconoce que la ubicación puede no ser la ideal, puntualiza que de momento no hay alternativas. "Quién se va a hacer cargo de ese traslado", añade la conselleira, que limita la responsabilidad de la administración "ahora mismo" a evaluar "qué puede suceder si sigue adelante la modificación del decreto de costas, porque eso sí supondría el cierre no solo de Ence sino también la afectación de 4.945 edificaciones que tenemos en ese marco de protección marina".

Cuestionada directamente sobre quién sería el responsable de la contaminación de la ría, ha replicado que "habría que preguntarle al Concello de Pontevedra". "Si decimos que los parámetros de coliformes son más de los que debieran estamos hablando de depuradoras y habría que analizar qué pasa con las depuradoras", ha dejado caer, para remarcar a continuación que "a nivel medioambiental el cumplimiento es estricto y no hay ningún parámetro alarmante en relación con Ence".