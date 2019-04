Estreno como escritora en clave de humor

-"¿Por qué me pido un gin tonic si no me gusta?". ¿Por qué este título?

-Tiene que ver con todas esas cosas que hacemos porque se espera que las hagamos. Son tendencias, como pedirte la bebida de moda porque es la que todo el mundo se pide?, pero también tener hijos, apuntarte a clase de "crossfit" o tomarte batidos detox? ¿Por qué hacemos cosas que nos marca la sociedad? ¿Porque tenemos que hacerlas?

-Esta es su primera novela, ¿cómo dio el salto?

-Creo que a todos los periodistas siempre nos apetece escribir. Desde hace tiempo me rondaba la idea de escribir ficción. Me crucé con la oportunidad y pude escribir ficción de manera que pudiera reunir dos cosas. Por un lado mi trabajo como reportera, porque te das cuenta de que de lo que haces como periodista al final cuentas un cinco por ciento de lo que vives. Se quedan fuera muchos sentimientos, las cosas que te transmite la gente? Eso lo utilicé en la novela. Y por otro lado quería hablar un poco de mi momento vital de los treinta o cuarenta y tantos.

-¿Es autobiográfica?

-Bueno, es ficción. La protagonista, aunque es reportera de televisión, no es mi "alter ego", pero sí que la historia está inspirada en la realidad y está muy cercana a la actualidad también. Yo defino este género como ficción contemporánea.

-Se ha centrado, sobre todo, en esa gente anónima que se encuentra en su profesión. ¿Qué le aportan?

-Sí. Una de las cosas que me gustan de mi trabajo es que en todas las grabaciones de reportajes conoces a gente diferente, nueva. Sobre todo, lo que me gusta mucho es recorrer el campo, el rural. En esas personas encuentras cosas que no encuentras en el asfalto. Cuando te vas a localidades pequeñas disfrutas de la transparencia de la gente, de su modo de hablar? Todo lo que te transmiten me parece más auténtico.