El Concello ofrece a Política Social cuatro solares en la ciudad para el geriátrico alternativo al Asilo

La urbanización de la antigua Tafisa, terrenos en Valdecorvos, un solar en A Parda que se ofreció para el nuevo instituto Carlos Oroza y ahora se utiliza como aparcamiento disuasorio y una parcela edificable en la rúa da Barca. Son más de 15.000 metros cuadrados en su conjunto y que conforman las cuatro alternativas, todas ellas en el casco urbano, que plantea el gobierno local a la Consellería de Política Social para ubicar la residencia geriátrica que la Xunta se ofrece a ejecutar "lo antes posible" en Pontevedra como alternativa a la reapertura del Asilo, una opción descartada por el ejecutivo gallego después de fracasar las negociaciones con la congregación de monjas que dirigía esta residencia hasta su cierre en 2012.

Pero además de solares de propiedad municipal, el Concello sugiere a la Xunta la posibilidad de aprovechar la delegación de Sanidade de la avenida de Vigo, un gran edificio cuya recalificación se analizó hace más de una década pero que finalmente mantiene parte de sus usos pese al traslado parcial al complejo administrativo de Campolongo.

Esta es la respuesta municipal a la carta que el pasado miércoles envió la conselleira de Política Social, Fabiola García, al alcalde, Miguel Fernández Lores, en la que solicitaba la cesión de una parcela para ejecutar una residencia pública de la tercera edad, con 120 plazas, "al mismo tiempo" que las previstas en las otras seis ciudades gallegas.

La consellería tiene en mente acondicionar para esos fines parte del actual Hospital Provincial, una vez que se amplíe Montecelo, pero esta opción solo podría ser realidad a muy largo plazo, de ahí que ahora haya "prisa" en la Xunta por una solución alternativa.

La respuesta del Concello se formuló, por la misma vía (correo electrónico) apenas media hora después de su llegada, aunque hasta ayer el concejal de Infraestruturas, César Mosquera, no desveló su contenido. En esencia, se trata de la misma oferta que el alcalde puso sobre la mesa hace seis meses, en octubre de 2018, al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En aquella ocasión, Lores planteó estas mismas cuatro parcelas para un geriátrico, pero el titular del ejecutivo autonómico comentó entonces que se negociaba con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados la posible reapertura de su Asilo. Seis meses después, esta vía está en suspenso y se busca otra opción.

Mosquera aseguró ayer que "el Concello ofrece su total colaboración" para sacar adelante este proyecto en alguna de las parcelas elegidas, pero pide a Política Social "mayor concreción en cuanto a los requisitos" de esos terrenos, ya que no se aclaran en la carta de la conselleira. "No sabemos si la prefieren en el casco urbano o no, qué superficie necesitan y tampoco define aspectos como accesos y servicios", señala el edil, que confía en que "esta oferta vaya en serio porque nos interesa que se haga".

La opción de reconvertir el actual Hospital Provincial en geriátrico es vista con reticencias por el Concello, que prefiere que este edificio mantenga sus usos sociosanitarios aunque toda la atención médica se concentre en Montecelo. Por ello, se apuesta por la solución que ahora propone la Xunta.