En Común-Unidas Podemos identifica un Gobierno PSOE-Cs con "el del Ibex-35"

En Común-Unidas Podemos advirtió, en un acto celebrado ayer en Pontevedra, que un Gobierno de PSOE con Ciudadanos "solo haría que siga mandando el Ibex 35". Según aseguró la candidata al Congreso por la provincia, Yolanda Díaz, "Sánchez se enorgullece de trabajar mano a mano con Rivera" y eso es sinónimo de impunidad para los poderosos, mientras que "con nosotros en el Ejecutivo, las empresas del Ibex 35 o la Iglesia van a pagar impuestos, como todo el mundo". Yolanda Díaz también denunció la precariedad creada por las reformas laborales y acusó al PP y a Ana Pastor de "mentir" cuando dicen que crean empleo, ya que "con su reforma laboral lo único que hicieron fue a repartir miseria".

La cabeza de lista citó que "en Pontevedra solo el 6'5% de los contratos son indefinidos. Eso es lo que hizo el PP. Pero nosotros lo tenemos claro: en España la modalidad contractual laboral se va a llamar contrato indefinido". Y añadió que "nuestra carta de presentación es demostrar que sí se puede, como hicimos arrancándole al PSOE la mayor subida del salario mínimo de la historia de la democracia".

El candidato al Congreso Alberto Rodríguez indicó que "la corrupción es la forma de gobernar de los que en este país no se presentan a las elecciones". Ante esto, llamó a "salir a votar el 28A para que gobernemos los que no le debemos nada a nadie". Como muestra del nerviosismo de los poderosos, Rodríguez recordó la campaña orquestada "desde las cloacas del Estado para que Unidas Podemos no esté en el gobierno". Así, indicó que "nos estamos jugando el futuro, nos estamos jugando volver al pasado y retroceder más en calidad de vida y en derechos".

Por su parte, la candidata a la Cámara Baja por Pontevedra, Ángela Rodríguez "Pam", insistió en la necesidad de evitar la formación de un Ejecutivo de PSOE y Ciudadanos, ya que "Sánchez aún no dijo que no va a pactar con Ciudadanos. El 28 de abril tenemos que evitar que Rivera sea el ministro de Trabajo y hacer que lo sea Yolanda Díaz votando a En Común-Unidas Podemos".

PP-C´s-Vox

La candidata de la ciudad del Lérez también advirtió del riesgo de retroceder en derechos en caso de un Ejecutivo formado por PP, C´s y Vox. "Están dispuestos a jugar con nuestras vidas con tal de volver a ganar. No les importamos las mujeres ni las personas LGTBI. Lo demuestran día a día con sus declaraciones", sentenció.

El candidato al Congreso por la Coruña, Antón Gómez-Reino, quiso ejemplificar el sometimiento de los gobiernos de PP y PSOE a los intereses de las multinacionales con la situación de la AP-9. "Vengo desde A Coruña por la autopista y lo decimos alto y claro: queremos una AP-9 pública, gallega y gratuita. Eso haremos nosotros se gobernamos después del 28A".

Además, apuntó que "el PSOE cuando está fuerte hace políticas de derechas. En estas elecciones tenemos la posibilidad de un gobierno progresista en el que Galicia esté en el centro con En Común Unidas Podemos".

Mariquiña Lores, candidata al Congreso por Pontevedra, alertó de que "no podemos dejar que gobiernen las derechas" porque provoca consecuencias como las que sufrimos con Feijóo en Galicia, que "está vendiendo a bajo precio nuestro sistema de salud". La coordinadora nacional de Izquierda Unida, Eva Solla, llamó a movilizarse en la cita electoral también por las trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos que se están movilizando, como los de la CRTVG o las enfermeras, a quien envió "todo nuestro apoyo".

El secretario de Acción Institucional de Podemos Galicia, Marcos Cal, señaló que "frente a la Galicia de la involución a la que nos quieren llevar, está la Galicia que lucha contra el cambio climático, que es feminista, que quiere caminar En Común", y la secretaria de Educación de la formación morada, Julia Torregosa, reivindicó la necesidad de salir a votar por la defensa de una enseñanza pública de calidad.