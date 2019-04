"No todos los partidos representamos lo mismo" dice Gonzalo Caballero en un acto sobre política social

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha participado este sábado en una jornada sobre políticas sociales organizada por su partido en Pontevedra, donde se ha centrado en subrayar las diferencias de los socialistas con otras organizaciones. "No todas las opciones políticas representamos lo mismo", ha advertido Caballero, que en su intervención se ha proclamado como socialdemócrata y se ha alejado del liberalismo al defender que el mercado "no es suficiente ni es lo más conveniente en muchos casos", ya que –opina- debe estar regulado para no poner en riesgo determinados derechos de los ciudadanos.

Asimismo, en un momento de "populismos" y "demagogia", el líder socialista ha querido rescatar el "orgullo" de un partido, el PSOE, que "cuando habla de igualdad y política social tiene toda la credibilidad" gracias a los logros alcanzados en sus etapas en el Gobierno.

Del mismo, ha referido que incluso en campaña es "bueno sentarse durante un par de horas" para tocar temas sociales y dejar bien claro que no se puede permitir que la desigualdad económica "pueda dejar en la cuneta a cientos de miles de ciudadanos", que carecen de las mismas oportunidades que el resto. "Tenemos que hacer el gran discurso de las ideas", ha declarado Caballero, que ha vertebrado la propuesta socialista de política social en torno a los siguientes ejes: pensiones, dependencia, educación, sanidad y diversidad.

El representante del PSdeG ha señalado que todos ellos son temas afectados por los años de "recortes" de los gobiernos de derechas y, en contraposición, ha destacado el trabajo a lo largo de los últimos diez meses del Gobierno de Pedro Sánchez para lograr avances en estas facetas. Así pues, ha mencionado la subida de las pensiones, el incremento del salario mínimo interprofesional, la elaboración de un plan para la lucha contra la pobreza infantil o el reconocimiento del derecho a voto para las personas con discapacidad.

Además, ha resaltado la importancia de que el PSOE mantenga el control del Ejecutivo para poder seguir aplicando más medidas en estos ámbitos, ya que otros partidos, como el PP, -ha terciado- no reconocen la necesidad de actuar sobre estas cuestiones. En este sentido, ha aludido a la situación registrada durante esta Semana Santa en el PAC de A Guarda, donde "no había equipo médico de apoyo" para atender a los pacientes, un caso similar al registrado en el centro de A Estrada, donde el pasado verano falleció un paciente sin haber recibido asistencia médica.

Por todo ello, Caballero ha instado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a cambiar su modelo sanitario, que ha resultado ser un "fracaso".

El secretario general de los socialistas gallegos ha compartido mesa redonda con otros cargos destacados del partido en la provincia de Pontevedra, como el secretario provincial David Regades; el candidato a la alcaldía de esta ciudad, Tino Fernández; o la presidenta de la Diputación, Carmela Silva. En su intervención, Silva ha destacado la labor del Gobierno provincial en favor de las políticas sociales, cuyos fondos aumentan cada año "como nunca antes".