El Concello reitera a la Xunta su oferta de terrenos para construir una residencia de mayores

El Concello de Pontevedra mantiene la oferta de terrenos que trasladó el pasado octubre al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que la futura residencia de la tercera edad se construya en las parcelas de Tafisa, Valdecorvos, A Parda (antiguos terrenos del CIFP Carlos Oroza), en la calle A Barca.

El gobierno local responde así (recordando que hace 6 meses que el Ejecutivo gallego conoce esas alternativas) a la solicitud de la conselleira de Política Social de que el Concello ponga a disposición de la Xunta terrenos para construir el equipamiento público.

El concejal de Infraestructuras, César Mosquera, explicó en la mañana de este sábado que la Consellería de Política Social tendrá que trasladar al Concello los requisitos que exige para un equipamiento de estas características y buscar así la parcela que más se adecúe. Instó a que sean los técnicos de la Xunta os que pongan en contacto con los municipales para concretar el tema.

El edil hizo votos porque el gobierno gallego esté realmente interesado en dotar a Pontevedra de una residencia geriátrica y expresó en este sentido la voluntad del Concello de colaborar "lo máximo posible". No obstante, no cree en que la Xunta tenga una verdadera voluntad de llevar a cabo el proyecto. "Habitualmente se hace una llamada previa informando del interés por el asunto que sea y a continuación se hacen reuniones técnicas entre la Xunta y el Concello, y este no fue el caso", señaló el edil, que asegura que el último párrafo de la carta de la consellería da a entender el marco en el que se produce a petición, es decir la campaña electoral.

El alcalde ya expresó toda la disposición del Concello de Pontevedra a colaborar con el proyecto. En aquel momento el presidente de la Xuna trasladó al regidor que se mantenían negociaciones con la congregación propietaria del asilo para reabrirlo como residencia de mayores. Desde ese contacto, el gobierno local "no volvió a tener más noticias del interés de la Xunta hasta la carta del pasado miércoles", recuerdan los portavoces municipales a propósito de la misiva que, recuerdan. llegó a la Casa Consistorial capitalina alrededor de las 14.30 horas de la víspera de Semana Santa.