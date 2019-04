Sanxenxo, mucho más que sol y playa

Desde gafas de sol por 5 euros a abrigos de piel al 50 por ciento, pasando por drones especiales para el agua o conservas delicatessen hechas con productos de la ría, la Feria Multisectorial-Outlet Mixx Made in Sanxenxo abrió ayer las puertas de su carpa en la plaza do Mar con auténticas gangas del comercio local y para dar a conocer los productos del municipio. Un espacio con más de 60 expositores en el que, además de las ventas, tienen espacio las actividades culturales como showcooking un desfile de moda o exposiciones e fotografía, todo para ampliar la oferta turística de Semana Santa.

"Queremos llenar de emociones a la gente que venga". Con esa premisa Julio Presas, el presidente de Entretendas definía el objetivo de la Feria Multisectorial-Outlet Mixx Made in Sanxenxo que ayer abría sus puertas en la plaza do Mar y en la que participan más de 60 expositores que son una muestra, a pequeña escala, de que la villa puede ser mucho más que sol y playa para los turistas.

Precisamente con el espíritu de desestacionalizar la oferta para los visitantes, surge la segunda edición de esta feria en la que tiene cabida todo tipo de productos del comercio local. Desde chancletas y ropa de verano y deportiva, afiladores de cuchillos, pasando por tablas de surf, trajes de neopreno, joyas y productos del huerto. Todo a precio de ganga. Pero lo que distingue a esta feria de otros outlets es su apuesta por los productos singulares hechos en Sanxenxo.

Entre estos se pueden visitar stands con cerveza artesanal cuya cata se celebrará esta noche a las 20.00 horas; pero también vino de la zona, que será el protagonista mañana a las 13.00 horas para la gente con buen paladar. Y para acompañarlo, otro de los puestos ofrece productos del mar, auténticas delicatessen en conservas. "No son unas zamburiñas que encuentres en cualquier supermercado, todo el producto es de la ría, salvo el bonito, que viene de Burela", explica Cati desde el puesto de Conservas do Mar da Lanzada. Mientras prepara un plato de zamburiñas en salsa de vieira explica que proceden de una empresa familiar de Noalla. "Todo elaborado artesanalmente y con producto fresco y empezó realmente como hobby. Es una muestra para dar a conocer que en la ría no solo tenemos muy buen producto, sino que tenemos conservas de gourmet", añade.

Sabino, cocinero del restaurante que lleva su nombre y del de su padre, opina igual mientras preparar el "chili crab de centollo", el primer plato de su showcooking. Su menú que pudieron degustar los presentes contenía también "sargo asado con crema de patata al azafrán y brécol", "jarrete de ternera gallega con puré de patata y berza" y "tocinillo de cielo". "Solo productos de Sanxenxo, una cocina tradicional pero actualizada", describe. "El sargo es un pescado de roca y se acerca mucho a Sanxenxo, Montalvo, Paxariñas, y, junto a la lubina, es el gran pescado de la pesca deportiva, por eso lo elegí", apunta Sabino. Pero también hace apología del resto de productos. "Creo que sucede lo mismo en toda la Galicia costera, es tan significativo el marisco que tapa el producto de la tierra cuando es buenísimo", apunta.

Además de comer, beber y comprar, en el Feria Multisectorial-Outlet Mixx Made in Sanxenxo se celebró un desfile de moda y continuarán hoy las actividades con el homenaje al "personaje made in Sanxenxo 2019" a las 13.00 horas, mientras que mañana habrá una demostración de coctelería, a las 19.30 horas, y actuarán los Gin Tonics, a las 20.30.