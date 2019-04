Las pintadas "no arrugan" al BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acompañada de otros representantes de la formación en la comarca de Pontevedra, respaldaron ayer a la candidata al Congreso Carme da Silva, por las amenazas sufridas en los últimos días a través de pintadas en las inmediaciones de su domicilio. Lo hicieron concentrándose en la playa de Lourido, en Poio, ante la factoría de Ence. Las pintadas amenazantes están acompañadas del lazo verde que los trabajadores de la pastera han escogido como símbolo de su lucha por la permanencia del complejo industrial en la ría.

Calificaron estos hechos de "escrache cobarde" contra una candidata en pleno proceso electoral y contra el BNG. Responsabilizan de estas amenazas al Partido Popular y a la pastera. El objetivo, aseguró Pontón, "es frenar a un BNG en remontada y evitar que Galicia sea decisiva en el Estado de la mano de una fuerza que conseguirá el trasladado de Ence fuera de la ría de Pontevedra".

"No nos amedrentan ni van a conseguir su objetivo, porque los gallegos le van a dar una lección en las urnas desde esa corriente de simpatía hacia el BNG", aseguró Pontón, quien explicó que el Bloque está disputando los escaños a Vox y Cs en Pontevedra y A Coruña, y el 28-A "logrará que en Galicia no entre esa derechona carca, machista y antigalega" porque Carme da Silva "va a ser diputada, va a ser la voz firme que logre que la pastera abandone la ría y recuperarla para generar más empleo y oportunidades, como se hizo en otras ciudades cambiando la localización de industrias contaminantes", explicó. No vamos a dar un solo paso atrás porque Ence tiene que salir de la ría de Pontevedra y vamos a volver a situar a Galicia en la política de Estado dándole voz propia a Galicia el 28-A de la mano de los diputados y diputadas del BNG como Carme da Silva", concluyó.