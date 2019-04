Piden que se plante el árbol de la Praza da Castaña

Los vecinos del entorno de Santa Clara, que a través de la asociación Río Lérez han criticado el resultado de la nueva reforma de la Praza da Castaña, piden que "al menos se plante el árbol" prometido en el centro de la plaza, dado que estamos en la época propicia para ello. Esta asociación ha denunciado que el gobierno municipal del BNG "ningunea a los vecinos" del entorno de Cruz Vermella, que no fueron tenidos en cuenta a la hora de reformar la Praza da Castaña, "una vez más", según expone el portavoz vecinal José Luis Vidal Laíño. Ocurrió -explica- cuando se hizo "el engendro" de la anterior remodelación de la plaza, que el colectivo calificó de "retrete canino", cuando se pidió la plantación de un castaño, que nunca llegó; como ahora, con una nueva reforma cuyo proyecto los vecinos no llegaron a conocer hasta que se ejecutó sin consultar a los vecinos, asegura el colectivo vecinal.

Vidal Laiño denunció que la nueva Praza da Castaña es "o resultado da imposición do goberno do BNG, sen contar cos veciños e veciñas do barrio, como xa nos ten acostumado co seu modelo de cidade. Un modelo para os cidadáns, según a súa visión, pero sin contar cos cidadáns, que son os que viven, ou sufren e pagan ese modelo imposto", expuso el portavoz vecinal cuando se ejecutó esta nueva reforma.