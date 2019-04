La Junta Electoral expedienta a Cs por no retirar carteles de dos calles

La Junta Electoral de Zona ha acordado iniciar expediente sancionador a Ciudadanos por instalar propaganda de campaña electoral en dos calles de Pontevedra, después de que días atrás le fuese advertido que debía retirarla. Esta resolución parte de una denuncia interpuesta por el PSOE local contra unos carteles colocados en báculos de la calle Eduardo Pondal y la avenida Reina Victoria.

La Junta Electoral reclamó el lunes su retirada al estar ubicadas en calles no autorizadas para albergar propaganda electoral pero el miércoles todavía no se habían quitado., aunque ayer ya no había ninguna en Reina Victoria. Aún así, se inicia expediente sancionador al partido, concediéndole un plazo de diez días para formular alegaciones.