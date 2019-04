Domínguez apoya la propuesta de Política Social de ejecutar un geriátrico en un solar municipal

El candidato del PP a la Alcaldía de Pontevedra, Rafael Domínguez, se sumó ayer de forma inmediata a la propuesta lanzada por la Consellería de Política Social al Concello para ejecutar una residencia de la tercera edad en Pontevedra, sobre un terreno de titularidad municipal que sea cedido para ese fin. Domínguez señala que esta petición "demuestra el compromiso del PP con Pontevedra", por lo que convierte el plan de la consellería en un compromiso electoral pese a que en la carta remitida por la titulación de Política Social, Fabiola García, al alcalde, Miguel Fernández Lores, expresa su deseo de que esta etapa no interfiera en las relaciones entre administraciones.

El candidato del PP aprovecha para presumir de que "la inversión de la Xunta presidida por el PP se une a las del Gran Montecelo, el edificio judicial, el edificio de Benito Corbal, el puente de A Barca, la estación intermodal con la reforma de la estación de autobuses, y la variante de Alba, con una inversión que supera los 200 millones de euros, una cifra nunca alcanzada hasta la fecha por ninguna otra administración en ningún otro momento".

La propuesta de geriátrico por parte de la Xunta supone renunciar a la reapertura del Asilo, cerrado en 2012, y deja en el aire, sin quedar descartada, la idea de reconvertir en residencia parte del actual Hospital Provincial una vez se amplíe Montecelo.

El PP local parece apostar por la cesión de terrenos, por lo que dice que "el Concello debe poner a disposición de la Consellería de Política Social unos terrenos para que la obra sea una realidad" y reclama "rapidez" al gobierno local. "Si el BNG de Lores no agiliza el proceso antes del 26 de mayo, seremos nosotros los que lo hagamos después de las elecciones municipales. Pontevedra debe aprovechar esta oportunidad y no retrasarse en las tramitaciones. Hemos denunciado en varias ocasiones que existe un tapón en el concello y esperemos que la situación cambie, que eso no afecte al proyecto y que el Concello se ponga las pilas".