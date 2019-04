"No compartimos" las amenazas, sin condena expresa

José Luis García Pedrosa evitó ayer condena expresamente las pintadas amenazantes a los candidatos de BNG y PSOE, si bien dijo que "no las compartimos", tras aclarar que "no tenemos ninguna relación ni con unas ni con otras". "No nos parecen prácticas aceptables, pero tampoco nos escandalizamos como alguno que ahora se escandaliza pero que hizo muchas pintadas a lo largo de su vida", añadió.

Además, el secretario comarcal de CC OO declaró que le "sorprende" que "justo cuando el centro de atención no está sobre el BNG, aparecen pintadas contra Carme da Silva; no tenemos ni idea de la autoría de esas pintadas pero conocemos las prácticas del Bloque". Pedrosa criticó además que el presidente del Gobierno y candidato socialista Pedro Sánchez no recibiese a los trabajadores de Ence en el mitin que protagonizó en Vigo. "Hoy estamos más preocupados que ayer por el futuro del empleo en Ence", aseguró.

El PSOE de Pontevedra denunció "acoso" por parte de personas vinculadas a Comisiones Obreras, que niega estar detrás de estas pintadas. En los últimos días han aparecido pintadas contra el Partido Socialista y la candidata del BNG Carme da Silva, acompañadas del lazo verde que han escogido como símbolo los trabajadores de Ence. En las inmediaciones de la sede del PSOE se realizó una de color verde con una flecha hacia el local y el mensaje "De obreros poco", así como en carteles electorales del partido socialista. También unas pintadas amenazantes en las inmediaciones de la vivienda de Carme da Silva se acompañan del distintivo verde.

Los socialistas explican que también introdujeron por debajo de la puerta de su sede pasquines con proclamas en contra del partido y a favor de Ence.