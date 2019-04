El PP insiste en la veracidad de sus denuncias

El portavoz del Partido Popular de Poio anunció que la aprobación del acta de la Comisión de Investigación sobre la recogida de basura da la razón a sus denuncias y que, según el PP, "deixa claro que Xulio Barreiro mentíu de xeito descarado".

"O condutor, o encargado e o responsable da empresa cando afirman que utilizan camións de uso exclusivo de Poio noutros lugares da provincia, xa están aceptando que a empresa concesionaria Valoriza non está cumprindo co estipulado nos pregos técnicos e administrativos do contrato de recollida de lixo e por tanto debe ser sancionada e incluso poderíaselle resolver o contrato, como xa denunciamos en numerosas ocasións por mor de moitos outros incumprimentos", indica el portavoz popular.

Moldes volvió a explicar el relato del condutor y del encargado de la recogida de basura en Poio: "Un camión de 16 toneladas saía de Cerponzóns, recollía 400 kg en Marín -pesados ao entrar e ao saír-, recollía lixo en Poio ata completar o peso total do camión, levaba o lixo á planta de Ribadumia e pesaban todo en conxunto -o do Porto e o de Poio, e facturaban a nome do Concello de Poio".

"Ao responsable da empresa, tal e como recolle a acta, asegurou que cada certo tempo enviaban á planta de Porriño unha serie de quilos para compensar os que pagaba Poio e pertencían ao Porto pero recoñecía que non aparecía o nome de Poio por ningún lado", señalan desde el PP.