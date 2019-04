La defensa del acusado del crimen de A Cañiza recurrirá la condena ante el TSXG

La defensa de José Luis Viéitez Alonso, condenado a 17 años de prisión por el conocido como crimen de la desbrozadora en A Cañiza, recurrirá el fallo emitido por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ante el TSXG.

Así lo confirmó ayer la abogada que defendió a Viéitez, Isabel Teijeira, quien considera, entre otras cuestiones, que la pena de 17 años impuesta (13 por el asesinato consumado de su vecino y 4 por el homicidio en grado de tentativa de la hija de éste) no se proporcionada, máxime al confirmar el veredicto del jurado que el acusado actuó con sus facultades parcialmente afectadas por el miedo que sentía hacia el fallecido.

Considera la letrada que el tribunal no solo redujo la pena en un grado y no dos, como reclama la defensa, sino que además impuso la condena de prisión dentro de la mitad superior y no inferior como reclama por lo que acudirá al TSXG para pedir una rebaja en la pena. Por su parte, el fiscal del caso, Juan Sagredo, considera la pena de prisión "proporcionada" a lo que la sentencia recoge como hechos probados por lo que señala que, aunque esta es una decisión última de la Fiscalía Superior, no es probable que se recurra.