Da Silva insta a investigar las pintadas ante su casa de las que se desvincula el comité de Ence

La polémica en torno a la fábrica de Ence en Lourizán está enturbiando la campaña electoral en Pontevedra en donde ayer fue el BNG quien se sumó a las quejas ya manifestadas en los últimos días por el PSOE por el "acoso" que están sufriendo sus candidatos. En este caso, fueron unas pintadas amenazantes dirigidas a la candidata del BNG al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva, con el agravante que es ya la segunda vez que la concejala pontevedresa padece este tipo de actos amenazantes en las proximidades de su vivienda.

Se trata de unas pintadas realizadas delante de su domicilio en la que se puede ver una nueva diana identificándola como objetivo, la palabra "Atenta" y la frase "BNG Fora", acompañadas de lazos verdes como los que se están utilizando para reivindicar la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra, algo a lo que se opone frontalmente el Bloque.

Para Da Silva, las amenazas tienen una marcada finalidad política, buscar que el BNG quede fuera del Congreso: "Está claro que esta mafia, esbirros de Ence e esta dereita que opera en Galicia chámese como se chame, ten perfectamente claro quen é o seu inimigo político", indicó. "É claro que non queren que o BNG teña representación nas Cortes do Estado, pero que teñan moi claro que isto non nos engurra, que non nos imos amedrentar", explicó la candidata nacionalista al Congreso. "O que nos fai é coller máis forza para seguir traballando no que queda de campaña e garantir que o BNG estea no Congreso e sexa determinante na próxima lexislatura", aseguró.

Da Silva también exigió que se aclare la autoría de las diversas pintadas realizadas en frente de su domicilio e instó a la Fiscalía y a las autoridades competentes a que investiguen de oficio la situación de forma inmediata: "Quen ten a responsabilidade non pode pasar por riba destas cousas sen actuar como se está a facer dende que apareceron as primeiras" , criticó la candidata del BNG. "Isto é algo que é publico, está na vía pública, nun espazo público; pensamos que hai que actuar de oficio e téñeno que facer xa, porque se reiteran este tipo de ameazas tanto persoais como á forza política no seu conxunto".

Posición del comité de Ence

Por su parte, los comités de empresa de Ence en Pontevedra emitieron un comunicado rechazando y condenando los hechos: "Los comités de empresa de la biofábrica y oficinas centrales de Ence Pontevedra condenamos rotundamente las pintadas amenazantes aparecidas en las proximidades del domicilio de la concejala y candidata al congreso Carmen Da Silva". Dicen "lamentar" que se "utilice nuestro lazo solidario para ensombrecer nuestra causa". "Mostramos nuestra repulsa a este tipo de actos vandálicos que atentan contra la dignidad de las personas, y por ello esperamos una pronta actuación de la Fiscalía para que investigue de oficio este acto y aclare su autoría", explican los representantes de los trabajadores de la pastera.