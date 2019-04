La comisión de investigación sobre la recogida de basuras concluye que no hay ilegalidades

El concejal de Facenda, Xulio Barreiro, y el de Promoción Económica, Gregorio Agís, hicieron públicas ayer las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el servicio de recogida de basura en el concello. Entre otras cosas, se determinó que Poio no está pagando por el tratamiento de residuos de otros municipios, como había denunciado el Partido Popular. "Consideramos que estas declaracións eran o suficientemente graves como para ter que determinar se o que dicían era verdade o mentira e se a empresa estaba a cometer algún tipo de fraude para beneficiarse", explicó Barreiro, que señaló que, tras recoger las declaraciones de empleados y responsables de la empresa concesionaria, Valoriza, así como documentación que se recopiló, "a conclusión é que non é así".

"No concello de Poio o lixo que se recolle se leva á planta de Ribadumia. Se pesa o camión á entrada e á saída e se determina a cantidade de toneladas que van para Sogama, que expide un ticket. Na Illa de Arousa o tratamento é exactamente igual. No Porto de Marín o sistema é parecido, salvo porque o pesaxe faino a Policía Portuaria no propio Porto e despois o lixo non se trata en Sogama, senón nun xestor autorizado", explicó Barreiro, que recalcó que con este sistema "non queda posibilidade ningunha de que se faga ningún tipo de fraude. Do Porto de Marín non se pagou nada en Poio, entregáronnos unhas certificacións das pesadas e coinciden as cifras con que xestionou a empresa. Tamén coinciden os números do concello da Illa de Arousa cos tickets que expide Sogama".

El concejal de Facenda negó que Valoriza utilizara un sistema de pesado de los contenedores en el momento en el que se elevan, pues encarecía mucho la maquinaria y se descartó en su momento. Tanto Barreiro como Gregorio Agís se refirieron también a las oscilaciones en la recogida de basura, algo que señalan que es habitual pues depende de diferentes factores variables, como la tipología de la población y la estacionalidad, y aportaron datos de los últimos años, en los que, por ejemplo, el concello pasó de recoger 7.152 toneladas en 2013, a 6.328 en 2014, 7.126 en 2015, 7.361 en 2016, 7.027 en 2017 y 7.324 en 2018.

Ambos reconocieron que el uso de vehículos de otros concellos sucede de forma puntual, pero que es la empresa la que lo gestiona y tiene la obligación de ofrecer un servicio en condiciones. Barreiro destacó que Ángel Moldes no ha explicado de dónde ha sacado los datos para hacer sus acusaciones y Agís añadió que "saca conclusións de manera interesada para xenerar alarma e manternos ocupados en tonterías".