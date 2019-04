CC OO se querellará contra el PSOE si "no rectifica" sus acusaciones sobre las pintadas amenazantes

CC OO se querellará con la agrupación local del PSOE de Pontevedra, si su portavoz local, Agustín Fernández, no rectifica sus insinuaciones de que el sindicato podría estar tras las pintadas amenazantes contra el presidente del Gobierno y candidato socialista Pedro Sánchez y la concejala y cabeza de lista del BNG al Congreso, Carme da Silva. "Si tienen pruebas que vayan a la Comisaría de Policía y las presenten, sino exigimos una rectificación y de lo contrario presentaremos una querella", anunció este miércoles el secretario comarcal de CC OO, José Luis García Pedrosa.

A preguntas de la prensa, el portavoz sindical no condenó expresamente las pintadas amenazantes a estos candidatos si bien dijo que "no las compartimos", tras aclarar que "no tenemos ninguna relación ni con unas ni con otras". "No nos parecen prácticas aceptables, pero tampoco nos escandalizamos como alguno que ahora se escandaliza pero que hizo muchas pintadas a lo largo de su vida", añadió.

Además, el secretario comarcal de CC OO declaró que le "sorprende" que "justo cuando el centro de atención no está sobre el BNG, aparecen pintadas contra Carme da Silva; no tenemos ni idea de la autoría de esas pintadas pero conocemos las prácticas del Bloque".

García Pedrosa criticó además que el presidente del Gobierno y candidato socialista Pedro Sánchez no recibiese a los trabajadores de Ence en el mitin que protagonizó en Vigo. "Hoy estamos más preocupados que ayer por el futuro del empleo en Ence", aseguró.

El dirigente de CC OO criticó además la ausencia de otros sindicatos que forman parte del comité de empresa de Ence, como UGT y CIG, en las movilizaciones organizadas en apoyo a la permanencia de la pastera en la ría de Pontevedra. "¿Qué pasa en Pontevedra que los sindicatos le dan la espalda a los tratabajadores? Nos parece un comportamiento sindical gravísimo; pero a nosotros no nos pone el bozal nadie", añadió García Pedrosa.