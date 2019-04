Los trabajadores del servicio de recogida de residuos amenazan con ir a la huelga por el convenio colectivo

Los trabajadores del servicio de recogida de residuos de Marín, disconformes con la empresa en la negociación del convenio, anuncian que continuarán con las movilizaciones y no descartan ir a la huelga. Señalan que tras más de un año de negociación la propuesta de la empresa para la firma del convenio resulta "ridícula" y que ha sido rechazada por la plantilla en asamblea "por no garantizar ni las subidad del IPC y no contemplar cláusula de revisión salarial". La empresa plantea congelar la subida en 2018, una subida de un 1% para este año y de 1,2% para el 2020. Por ello, desde Comisiones Obreras se apunta que continuarán las movilizaciones.