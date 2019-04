Mayor presencia masculina en los deportes

En general, las titulaciones del ámbito tecnológicos ligadas a la ingeniería presentan un perfil marcadamente masculino, en especial en los cambios industrial, energético y de la informática. No es el caso del campus de Pontevedra, donde no se imparten. Pero sí lo es del ámbito del deporte y de Ciencias do Deporte, con un 66,7 por ciento de hombres.

En cuanto a Enxeñería Forestal, se puede incluir en la categoría de titulaciones paritarias, esto es, las que están muy igualadas o presentan un ligero predominio de uno de los sexos. En este caso un 58 por ciento son hombres.