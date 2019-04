Da Silva pide una Hacienda gallega para que no se discrimine a los ayuntamientos

La cabeza de lista del BNG al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva, reclamó ayer en Pontevedra un concierto económico y una Hacienda propia para Galicia que le permita recaudar todos sus impuestos para dar servicio a lsa necesidades de los gallegos y gallegas "sin discriminación".

Da Silva recordó que cada concello gallego recibe 50 euros menos por habitante que el resto de los ayuntamiento del Estado y subrayó que el BNG llevará al Congreso una iniciativa para terminar con lo que califica "unha aldraxe" que mantuvieron tanto gobiernos del PP como del PSOE.

En una reunión con los candidatos a las alcaldías, concejales y portavoces nacionalistas en los ayuntamientos de la comarca, Da Silva calificó de "moi preocupante" la discriminación de los municipios gallegos ya que estos 50 euros menos por habitante suponen contar con un 20% menos de recursos con de media con respecto al resto del Estado, sobre todo en un territorio en el que los servicios son mucho más costosos "polo avellentamento da poboación e a súa dispersión".

Da Silva reconoció que hay unanimidad a la hora de reconocer esta discriminación a los ayuntamientos gallegos entre las fuerzas políticas en Galicia y en el seno de la Fegamp, pero subrayó que "no se dan solucións para mellorar a situación" y que cuando los partidos presentes en la Fegamp tienen responsabilidades de gobierno no Estado "as cousas non se mudan". Considera que solo el BNG "poderá dar voz real aos intereses galegos coa súa presenza no Congreso".

La nacionalista destacó que el BNG defiende un sistema de financiación local propio, una Hacienda gallega que permita que los concellos tengan los medios adecuados para prestar los servicios en los que tienen competencias y solicitó un concierto similar al vasco, "país que recada os seus impostos e decide como os distribúe", indicó.