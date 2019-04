Aparecen nuevas pintadas ante la casa de Carmen da Silva

Las paredes próximas al domicilio particular de Carmen Da Silva, concejala y candidata del BNG al Congreso, presentan nuevas pintadas amenazantes, según denuncia la propia formación en las redes sociales.

Si a finales de marzo aparecían unas dianas bajo la palabnra "Da Silva", ahora se ha pintado el mismo símbolo con el aviso "Atenta" dirigido a la candidata al Congreso.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha mostrado su repulsa ante estos actos en Twitter, con el siguiente texto: "A mafia da estrema dereita volve ameazar á nosa compañeira Carme da Silva, candidata ao Congreso o 28A As súas ameazas fannos máis fortes e non lles temos medo. Non imos dar nin paso atrás na defensa de Galiza e dos nosos ideais".

Tras las primeras pintadas, la formación llegó a solicitar que se abriera de inmediato una investigación y la propia afectada calificaba también de "comportamiento mafioso" estos incidentes que "son de enorme gravedad sobre todo por la preocupación que generan en mi familia".

Las pintadas aparecidas esta mañana ante la casa de la concejala son de color verde y en ellas se incluye un lazo del mismo color, muy similar al que simboliza la lucha por la continuidad de Ence en Lourizán y que figura en los carteles que inundan la ciudad por este motivo.

Las pintadas contra el BNG llegan al día siguiente de que el PSOE denunciara acciones similares en su sede. La candidata Carmen da Silva entiende que estos casos "no pueden quedarse en un mero incidente electoral", por lo que emplaza a la Fiscalía a "investigar de oficio" estos ataques porque "son muy graves".

"Que se aclare quienes son los autores", insiste, si bien el BNG aún no ha denunciado estos casos al entender que "se deben investigar de oficio"

La concejala atribuye las pintadas en su casa a "una mafia que opera en Galicia que tiene claro quien es su enemigo político y que no quiere que el BNG esté en las Cortes, ya que las primeras pintadas aparecieron cuando se dio a conocer que yo era la candidata al Congreso y ahora, con el inicio de la campaña electoral".

Asegura que "no nos arrugarán" y emplaza a los ciudadanos a "llenar las urnas de votos para que estas derechas estén fuera del Congreso y no pueden decidir el futuro de este país con amenazas".