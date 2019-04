El PSOE denuncia "acoso" a sus candidatos y "escraches" contra sus carteles por parte de CCOO por Ence

Casi de forma paralela al anuncio del comité de empresa de Ence de que protestarán mañana en el mitin de Pedro Sánchez en Vigo, el PSOE de Pontevedra también había pública su denuncia de "acoso" por parte de Comisiones Obreras, tanto a sus candidatos como "la vandalización" de sus carteles y otro material electoral.

Desde el PSOE lamentan que se estén cumpliendo los presagios del candidato del PSOE a la Alcaldía, Tino Fernández, y considera que "os discursos do odio propagados por Comisións Obreiras estánse a traducir nunha campaña de acoso contra os socialistas pontevedreses". Así, explicaron que la entrada a la sede de la agrupación municipal, en la calle Irmáns Nodales, amaneció hoy con un acto vandálico: Una pintada de color verde en plena calle con una flecha "amenazante" apuntando hacia la sede y con el mensaje: "de obreros, poco". Explican que los responsables de esta acción también introdujeron por debajo de la puerta diversos pasquines con proclamas en contra del partido y a favor de Ence, "idénticas ás que os dirixentes sindicais portan durante as protestas públicas".

Según denuncia Tino Fernández, este "lamentable episodio" forma parte de una "escalada de escraches" que su partido está padeciendo en Pontevedra desde que el sindicato CC OO cometió "a absoluta irresponsabilidade de poñer o punto de mira das iras dos trabajadores no PSOE municipal".Al margen de la publicidad que "han financiado" para "cubrir os muros da cidade e irrumpir na campaña electoral", los socialistas constatan (y dicen contar con imágenes que así lo ponen de manifiesto) que los miembros de la organización sindical y algunos trabajadores de Ence se están dedicando a "vandalizar" sus carteles "en espazos e paneis que están reservados 'ex profeso' para a campaña e que, polo tanto, pertencen aos partidos políticos para transmitirlles as súas mensaxes aos cidadáns".

Tal y como recuerda Tino Fernández, se trata, "en consecuencia", de actos que "atentan claramente contra a liberdade de expresión" y que podrían ser constitutivos de delito. Por este motivo, los socialistas llevarán el asunto ante la Junta Electoral para que determine si "estas accións vandálicas" suponen una infracción. "Ya advertimos hace unas semanas que esto iba a suceder" apostillan, "CC OO obcecouse co PSOE e, unha vez máis, está a instrumentalizar a unha parte dos traballadores para tentar acosar e amedrentar aos nosos candidatos e votantes. Traspasaron a liña vermella", advierte Fernández.

En este sentido subraya que "nós sempre mantivemos a mesma postura" y que el candidato socialista a la Alcaldía jamás cambió de opinión en relación a Ence: "Sempre apostamos polo traslado: Queremos que a factoría continúe xerando riqueza e emprego na nosa comarca, pero non no actual emplazamento". "Por moito que sigan a repetir a palabra 'peche',os cidadáns e moitos traballadores -apunta- saben distinguila da palabra 'traslado'" y creen que "resulta paradóxico que a empresa diga que se poida trasladar a outro país pero que, sen embargo non o poida facer a outros terreos dentro da nosa comarca".

En todo caso, Tino Fernández le vuelve a tender la mano a la empresa para "que amose o moito que lle importan os seus traballadores de Pontevedra e contribúa a buscar unha solución a través dunha mesa de negociación cos diferentes actores implicados". "A factoría non se pon en cuestión. O que se discute é o seu emprazamento. Non perdamos máis tempo -añade- e sentémonos a dialogar".