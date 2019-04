Sin éxito en las propuestas para los estatutos

La Diputación provincial también trabaja en la creación de los primeros estatutos del Museo de Pontevedra. Para ello ha abierto un proceso de recepción de propuestas por parte de entidades culturales y sociales. Sin embargo, tal y como confirmó ayer el Diputado de Cultura, Xosé Leal, las que se han recibido hasta el momento no encanjan con la idea y la esencia de un museo. "Hubo aportaciones, pero no van en el sentido que se pretende, no son adecuadas", afirmó.

Asimismo, el gobierno provincial quiere convertir a la entidad en un organismo autónomo para fomentar su independencia.