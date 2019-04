El Salón do Libro dice adiós tras tres semanas y 26.000 visitantes

Después de tres intensas semanas en las que se multiplicaron las presentaciones, sesiones de cuentacuentos, visitas guiadas, actuaciones teatrales etc el Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra quiso despedirse con una velada rockera. Ésta conmemoró los 20 años del evento cultural y también un nuevo éxito de público, ya que en estos días han pasado por las distintas exposiciones, espectáculos, etc, un total de 26.000 personas, según datos que ofreció ayer la organización.

Se trata de una cifra muy positiva (aunque no un récord, el Salón ha superado en otras ocasiones ese número de visitantes) teniendo en cuenta que en esta ocasión el certamen se ha acortado en un fin de semana.

La actriz y directora teatral Andrea Bayer acompañó a los niños, de 4 a 10 años y alumnos de los talleres del Rocklab, que guiaron al público durante el espectáculo de clausura durante un viaje audiovisual y con música en directo.

"Veñan máis 20!" es el título de este espectáculo que unió historias de revoluciones de la humanidad, cuentos musicales sobre lucha y rebeldía, interpelaciones en escena y mucho rock.

Durante la clausura del Salón do Libro 2019 también hubo espacio para el recuerdo a todas aquellas personas que han hecho posible que el evento cultural cumpla veinte años consolidado como una de las grandes citas del calendario cultural gallego.

Así, el concejal Luis Bará, impulsor de esta iniciativa, fue obsequiado con una lámina del dibujante Kiko da Silva y el lobo Orbil, la mascota del Salón, con una tarta de cumpleaños.