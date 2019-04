La Audiencia Nacional permite a Ence y a su plantilla defender su prórroga pese al allanamiento del Estado

Utilizando un símil tenístico, Ence salvó ayer una bola de partido respecto a la continuidad de su fábrica de Pontevedra. Eso no quiere decir que la empresa esté en disposición de ganar esta batalla judicial, ni mucho menos. De hecho, reconocen que ahora están en una posición más débil en los juzgados que hace unos meses, después de la renuncia del Estado a defender la prórroga de la concesión en Pontevedra.

La pastera desvelaba ayer que la Audiencia Nacional les ha comunicado que el procedimiento judicial que resolverá sobre la legalidad de la prórroga de su concesión sigue adelante "pese al escrito de allanamiento" de la Abogacía del Estado, y lo hace dando la oportunidad a Ence y al comité de empresa (recién incorporado al proceso) de defender la prórroga de la concesión.

La empresa celebró esta decisión teniendo en cuenta que otra de las opciones que tenían sobre la mesa los magistrados de la Audiencia Nacional podría haber sido asumir ya mismo los postulados del allanamiento que planteaba la Abogacía del Estado, dándole la razón a los recurrentes, y anulando la prórroga,según indicaron en su día. Es decir, fin del proceso ante la Audiencia Nacional y recurso contra esta decisión ante el Supremo o hasta donde sea necesario, como ya avanza cualquier directivo de la compañía cada vez que se le pregunta.

Desde que en marzo pasado se conoció el allanamiento por parte de la Abogacía del Estado, se esperaba esta primera resolución de la Audiencia en un breve espacio de tiempo. El consejo de administración de Ence barajaba tres escenarios posibles a corto plazo. El primero era el peor para la empresa, el ya antes citado que supondría aceptar el allanamiento y dar la razón a los recurrentes anulando la prórroga. Este era el más temido y se ha evitado, al menos por ahora. El segundo era el que acaba de ser adoptado por la Audiencia, acordando la continuidad del procedimiento judicial y permitiendo escuchar la defensa de la prórroga de la concesión que tenga que hacer Ence (y ahora también los trabajadores de la pastera) pese al escrito de allanamiento presentado el pasado 8 de marzo. Una defensa que deberán ejercer sin el apoyo de la administración a su propia resolución. El tercer escenario, y el que se sigue considerando más improbable por ahora, es que la Abogacía del Estado reconsidere su posición y vuelva a la defensa de la orden dictada en su día por la Dirección General de Costas que permitía a Ence continuar 60 años más en su actual ubicación.

"Buena noticia" para Ence

Así las cosas, la compañía considera que esta decisión de la Audiencia Nacional "constituye una buena noticia para las más de cinco mil familias de Galicia, muchas de ellas del ámbito rural, que dependen directamente de la actividad de la biofábrica de Pontevedra".

Asimismo, Ence estima que "la continuación del procedimiento es positivo para las miles de empresas que se podrían ver afectadas por el sorprendente cambio de criterio de la Dirección General de Costas en relación a la validez del Reglamento de la Ley de Costas", explican, en referencia a las otras firmas que están ubicadas en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

En cualquier caso, en su propio comunicado la empresa reconoce que "pese a que el proceso sigue adelante", la "diferencia" con respeto a antes del allanamiento es que "Ence no cuenta ya con la defensa de la Administración General del Estado y, por lo tanto, su posición es menos sólida que hace unos meses". Por último, Ente reitera que su actividad empresarial "constituye un ejemplo de contribución a la bioeconomía, la economía circular y la sostenibilidad". "La actividad industrial de Ence se rige por los más altos estándares de responsabilidad medioambiental y los parámetros de sus plantas mejoran ampliamente las más exigentes normas y autorizaciones ambientales europeas y españolas", finalizan.

APDR dice que "venden fume"

Por su parte, la APDR asegura que Ence, en este comunicado, no hace sino tirar "unha cortiña de fume fronte a realidade". Tras resaltar que la empresa reconoce estar en una posición "menos sólida" tras el allanamiento, su presidente, Antón Masa afirmó que la empresa pretende "darlle a esta decisión un alcance que en absoluto ten". Afirma que "a continuidade dos procedementos xudiciais seguidos na Audiencia Nacional non só entra dentro do normal, senón que responde á legalidade", indican. "De acordo co recollido no artigo 75-3 da Lei Reguladora da Xurisdición do Contencioso-Administrativo, obriga a continuar o procedemento sempre que exista máis dun demandado; e non debemos esquecer que, no caso que nos ocupa, figuran coma demandados Ence e o Estado", aseguran desde el colectivo.

"Así pois, a lectura triunfalista que fai Ence dunha noticia que entra dentro da máis absoluta normalidade, non ten máis obxectivo que o de confundir á cidadanía terxiversando a realidade", explican. "E non é casual que o faga; sen dúbida, Ence pretende así minimizar a importancia real da decisión de Costas do Estado e -ao tempo- botar unha cortiña de fume sobre outro pau xudicial" que recibió ayer como es el fallo del TSXG que le obliga a pedir licencia municipal para las obras no amparadas por Plan Sectorial Supramunicipal.