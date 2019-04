La APDR insiste, en una asamblea abierta abarrotada, que "trátase que Ence, por lei, non pode seguir na ría"

La Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) celebró en la tarde noche del martes una asamblea abierta para explicar a la ciudadanía el alcance de la decisión de la Dirección General de Costas y la Abogacía del Estado de allanarse en los recursos interpuestos por este colectivo, Greenpeace y el Concello frente a la prórroga de la concesión.

El colectivo se mostró satisfecho de la respuesta de la sociedad pontevedresa, que llenó el paraninfo del Instituto Valle Inclán y obligó a habilitar la segunda planta de local. El primero en intervenir fue el abogado Vicente Legísima quien explicó los pormenores del procedimiento seguido por la APDR desde la concesión de la prórroga y los posibles escenarios que se presentan en función de la decisión última que tome la Audiencia Nacional en este proceso. Legísima comparó el último informe emitido por la Abogacía del Estado y destacó su soporte jurisdiccional frente al documento presentado en su día "polo goberno do PP para tratar de xustificar" la prórroga, explican desde la APDR. En este caso, consideran que se trata de un informe que se "que se limita a copiar os artigos" de la Ley de Costas modificada en 2013 "sen ningún tipo de soporte xurídico" y que Legísima no dudó en calificar como "feito á medida das necesidades de Ence".

El presidente de la APDR, Antón Masa, insistió en la importancia de la nueva situación que se abre tras la decisión de Costas y que "pode supoñer o fin definitivo da actividade de Ence na ría" y que se concreta "na constatación de que a prórroga foi ilegal porque a lei impide a calquera instalación permanecer en dominio público marítimo-terrestre máis de 75 anos, e que calquera prórroga está limitada ás instalacións que, pola súa natureza, non podan emprazarse fóra de dominio público, circunstancia que non se produce no caso de Ence".

Para la APDR "non se trata -como pretende facer crer algunha xente- de que nos guste ou non o seu emprazamento en Lourizán ou de que cumpra ou non a lexislación ambiental; trátase de que, por lei, ENCE non pode continuar na Ría porque as concesións en dominio público réxense por unhas condicións que as empresas coñecen e teñen que cumprir". Según explica el colectivo ecologista, se habló también de lo que es la "inseguridad jurídica" a la que apela Ence para "tratar de confundir á poboación". Para la APDR esa inseguridad jurídica "non se da neste caso", sino que lo que realmente "se ten demostrado é a ilegalidade dunha decisión anterior que hai que corrixir".

Frente a esta demanda de la empresa, la asamblea reclamó "o dereito a recuperar á Ría" para una explotación "racional" de sus recursos y a la "diversificación dos usos dun monte inzado de eucaliptos por mor dunha política forestal ditada dende a cúpula da pasteira".

Cofradías

Acusaron a Ence de intentar "mercar vontades e silencios" con "esmolas" y, en este sentido, se calificaron de "incomprensibles" las declaraciones de las cofradías de pescadores de la ría.

Consideran que la asamblea supuso "unha inxección de entusiasmo e forza" para abordar una nuevo periodo de lucha "que sabemos duro pola presión social e mediática que Ence e o PP dende la Xunta están a exercer" pero que creen que terminará "con seguridade" por dar "os froitos perseguidos".