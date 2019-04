PP y BNG celebran hoy sus mítines centrales en Pontevedra

Los candidatos al Congreso y Senado por la provincia de Pontevedra iniciaron anoche la carrera hacia las próximas elecciones generales, que se celebrarán el 28 de abril. La pegada de carteles escenificó, como es tradicional, la apertura de la campaña electoral. Los políticos centraron sus discursos en la importancia de fomentar el empleo, de reforzar la sanidad y la educación de apostar por la igualdad y la justicia, de dar voz propia a la comunidad autónoma en la capital española y apostar por la modernidad y el desarrollo, entre otras cuestiones.

Con la tradicional pegada de carteles comenzó ayer en Pontevera la campaña electoral para las elecciones generales. Los candidatos a diputados y senadores de la provincia recordaron a los votantes que el próximo 28 de abril será un día clave para el futuro del país en el que podría perfilarse un nuevo escenario político. Apelaron a la responsabilidad en las urnas y a votar con conciencia.

La número uno del PP al Congreso, Ana Pastor, recordó que su equipo inicia la campaña con "mucha fuerza, ilusión y espíritu de ganadores". "Pediremos el voto a todos los pontevedreses para que nos apoyen porque nos presentamos con un proyecto renovado que va a mirar, como siempre hemos hecho, por las cosas que le importan a la gente: el empleo, la sanidad, la educación y la igualdad de todos los españoles, por que en Galicia no seamos menos que otros", aseguró.

"Nuestra prioridad número uno será el empleo y las oportunidades para todos, sobre todo para que la gente joven no se vaya de aquí", hizo hincapié.

Pastor estuvo acompañada por el presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, y la secretaria general de la formación a nivel local, Pepa Pardo, así como candidatos a diputados y senadores de la provincia.

"Modelo en blanco y negro"

Por su parte, el candidato del PSOE al Congreso, Guillermo Meijón, advirtió de que "existen fuerzas políticas que pretenden que volvamos a un modelo en blanco y negro, a un modelo de país que muchos consideraban ya cosa del pasado". "PP, Ciudadanos y Vox pretenden devaluar a la democracia y desmovilizar de la política precisamente a aquellos sectores que más necesitan de ella: los más desfavorecidos, los más vulnerables, aquellos que más sufrieron los recortes y el incremento de la desigualdad durante los gobiernos del PP y quedaron huérfanos de la protección social necesaria", dijo.

"Es esencial que Pontevedra apoye a un partido democrático, constitucionalista, que defiende la igualdad, la educación y la sanidad pública para todos, la justicia y los derechos de los trabajadores, los mayores y los niños", aseveró Marica Adrio, candidata socialista al Senado.

"Voz propia" en el Congreso

La cabeza de lista del BNG a las generales por la provincia de Pontevedra, Carme da Silva, instó a los pontevedreses a aprovechar el próximo 28 de abril para que Galicia "volva a ter voz e sexa determinante no Congreso dos Deputados".

"O Bloque está en carla remontada e a súa presenza nas Cortes do Estado servirá tanto para condicionar as políticas en favor do noso país como para frear á dereita españolista e carca nun escenario sen maiorías absolutas", reflexionó.

La nacionalista consideró que el voto para el BNG tendrá un "valor dobre" como garantía de apoyo a gobiernos de izquierdas y para que Galicia y Pontevedra tengan voz propia.

"Imos pararlle os pes á dereita españolista e carca, machista, que nos trae un programa de involución democrática", advirtió.

La pegada de Marea en Pontevedra contó con la participación de la candidata al Congreso por la provincia, Peque González, así como de los candidatos al Senado, Silvia Díaz, Mari Camiña y Xulio Villanueva.

Desde Ciudadanos, la candidata al Congreso por Pontevedra, Beatriz Pino, aseguró que "hoy comienza el progreso, la modernidad, el orgullo y el desarrollo hacia el futuro de la autonomía".