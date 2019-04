Las tres cofradías del fondo de la ría tildan de "vergonzosa" la demora del dragado del Lérez

Malestar en las cofradías del fondo de la ría, Raxó, Pontevedra y Lourizán; tras las noticias aparecidas en prensa sobre la decisión de la Xunta de modificar el punto de vertido del dragado del Lérez. La Consellería do Mar confirmó esta semana que, ante las quejas de colectivos de otras cofradías de la ría por el punto de vertido elegido en Tambo, los sedimentos del dragado se depositarán en otra ubicación que está en estudio, siempre fuera de la ría. Los tres pósitos salieron a la palestra para exigir "seriedad" a la Xunta con este proyecto.

Los patrones mayores de las tres cofradías, Iago Tomé, César Rodríguez y Carmen Vázquez, firman un comunicado en el que muestran su "sorpresa por el cambio de criterio que manifiesta ahora la administración en relación con el punto de vertido y la falta de comunicación oficial a las cofradías que representamos". Consideran que este "cambio de criterio responde a promesas en clave electoral y que cuando finalice este proceso se volverá a meter en un cajón como hasta la fecha".

Las cofradías reiteran que están a favor de que el dragado del río se ejecute "lo antes posible, algo que vienen demandando de la administración desde el año 2010 ya que lo consideran "vital para la regeneración y recuperación del banco marisquero de a flote".

No obstante, ante esta nueva vuelta de tuerca en el proyecto, dicen estar "hartas del juego político que se está llevando a cabo con una acción tan necesaria como es el dragado del río, no sólo para la recuperación de la navegabilidad y los puntos de fondeo de las embarcaciones de la séptima lista del club náutico" sino también "para la recuperación y regeneración de los bancos marisqueros de a flote". Es por ello que les "indigna que salgan estas noticias en la prensa, que no se cuente con las cofradías de fondo de la ría y sí se les comunique a ciertos colectivos que pretenden constituirse como salvadores de la ría" cuando es la propia administración "la que nos garantizó que el vertido al sur de Tambo no implica ningún riesgo". "Ahora se cambia de criterio y se estudia otro punto de vertido por fuera de Ons, por ello, ponemos en duda este cambio de opinión, lo más lógico es pensar que esté basado exclusivamente en clave electoral, promesas políticas para jugar con el pan de los trabajadores que viven del marisqueo a flote", señalan. Añaden también que consideran "vergonzoso" continuar "demorando los plazos año tras año".

Nueve años de espera

Es por ello que las tres cofradías, Raxó, Pontevedra y Lourizán, "reclamamos seriedad en torno a este asunto del dragado del río, máxime cuando llevamos desde el año 2010 con este tema sin resolverse". Los pósitos recuerdan que mantuvieron "innumerables reuniones" con Portos de Galicia y diferentes técnicos y colectivos para abordar este asunto sin llegar a un acuerdo relacionado con el punto de vertido.

Recuerdan que para la administración la ubicación "escogida y recomendable" era al sur de Tambo y, sin embargo, "ahora nos encontramos con la sorpresa de que se están estudiando puntos de vertido alternativos para los lodos del dragado".

Para los patrones mayores de estos tres pósitos, que agrupan a más de seiscientos trabajadores del sector del mar, este cambio de "antes sí y ahora no" muestra una "vergonzosa forma de proceder" de la Xunta de Galicia "que no hace más que demorar un proyecto indispensable para las cofradías" por lo que insisten en reclamar "seriedad con este asunto" y "que se deje ya de engañar para ganar tiempo y votos".