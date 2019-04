Qué hacer esta Semana Santa en Pontevedra

Un espectáculo infantil de magia. // A. Villar

Para los más pequeños

Marín acoge este fin de semana el III Festival Internacional de Maxia Infantil. Más de 130 espacios, entre edificios públicos y algunos locales privados, como las casas de cultura de las parroquias, la alameda, la Praza da Veiguiña, el parque Eguren y diferentes bares se convertirán en el escenario del evento. Habrá espectáculos de calle, para bebés, talleres de magia, grandes performances, música en directo y una gran gala final.

Museos

El próximo 21 de abril, domingo, el "Retrato de un médico" de El Greco se despedirá del Museo de Pontevedra. Esta obra del siglo XVI recaló en el Sexto Edificio hace un mes, en virtud de la exposición "De gira por España" que conmemora el bicentenario del Museo de Prado.

El centro de interpretación de los petroglifos de Mogor abrirá sus puertas entre el 13 y el 21 de abril en horario de mañana y tarde. Habrá dos turnos para las visitas guiadas, a las 12.30 horas y las 19 horas. Los enigmáticos laberintos trazados sobre piedra atraen cada año de miles de visitantes, especialmente en la época estival. Es aconsejable no acudir en las horas centrales del día para percibir con mayor nitidez el relieve de los grabados.

Público asistente a un concierto. // O. Corral

Conciertos

El Festival da Terra de Sanxenxo arranca este viernes a las 21 horas con un concierto en el que participarán los grupos Señor No, Vandallica, Kaleikia, Samesugas, y The Speedbombs. El sábado a las 22.30 horas actuará Fredi Leis, músico y compositor gallego, que en 2015 estrenó su primer EP, titulado "Días Grandes". El domingo es el turno de Milladoiro, que tocará a las 22.30 horas. Las tres citas serán en Praza do Mar con entrada gratuita. La carpa instalada se mantendrá para la segunda Feira Mix Made in Sanxenxo que se celebrará los días 18, 19 y 20 de abril.

Poio celebra el próximo miércoles la Gala Benéfica de Samieira, que reunirá a casi una veintena de grupos de artistas en el campo de fútbol "Río de Bois". Entre su amplio programa actuarán Os Queimatasas, Marietta, Pili Pampín, El Puma, Vides Novas Gaitas, Mari Costa Fredy Krueger, Guillermo Castro, el teatro de Purita y Maruchi, Cristina Cimadevila, Somoza Humorista, Charo Martínez y Pandeiretas do Ronsel. El plato fuerte de la velada llegará con la actuación de las orquestas Marbella, Pontevedra, La Ola ADN y Trío Azabache, finalizando la velada con Radio Kioto con Manu GZ y la Banda de Balbina. El evento recaudará comestibles en beneficio de las personas necesitadas del municipio.

Vista aérea de Ons. // I. Abella

Parque Natural de las Illas Atlánticas

Las joyas atlánticas - Cíes, Ons, Sálvora - recuperan las visitas en Semana Santa. Para las primeras, los barcos parten desde Cangas y Vigo; para Ons, desde Portonovo; y para Sálvora, desde O Grove.

Este año se les aplicará a los viajeros el código de autorización que se deberá solicitar en la web de la Xunta previamente a la compra de los billetes del barco.