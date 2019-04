Cruce de acusaciones entre PP y oposición en un bronco debate sobre la continuidad de Ence

El debate ayer en el Parlamento gallego sobre la situación creada tras la renuncia de la Abogacía del Estado a defender la prórroga de Ence terminó con un llamamiento a la tranquilidad por parte del presidente, Miguel Santalices, y advirtiéndo a los diputados de que "a campaña aínda empeza mañá".

Lo hizo después de una tensa sesión en la que los distintos portavoces parlamentarios demostraron estar ya en plena contienda electoral con reproches del PP hacia el BNG por sus "amistades" con Arnaldo Otegui, o de los nacionalistas a Feijóo por sus "vacaciones" con el narcotraficante Marcial Dorado. Referencias que se colaron en un debate sobre la prórroga de la pastera que dejó al PP (y a su mayoría parlamentaria que le permitió sacar adelante sus iniciativas y rechazar la del BNG), otra vez, solo en su defensa de la continuidad de Ence en Lourizán.

En el Parlamento se debatían ayer de forma conjunta dos proposiciones no de ley presentadas por BNG y PP. La primera, defendida por el diputado Luis Bará, pretendía mostrar su apoyo a las iniciativas que tienen como objetivo dejar sin efecto la prórroga de Ence e instaba a la Xunta a liderar un proceso para buscar un nuevo emplazamiento de la factoría. La segunda, que explicó el diputado del PP Jacobo Moreira, manifestaba el total rechazo a la decisión de la Abogacía del Estado y el apoyo a los trabajadores de la pastera que se manifestaban en ese mismo instante frente al Parlamento.

En su intervención, el diputado nacionalista Luis Bará contrapuso la postura del BNG en este asunto, "que é a mesma de sempre", con los cambios de criterio del Partido Popular respecto a la presencia de Ence en Lourizán. Recordó la "etapa camaleónica" del propio Feijóo en la Xunta, en la que se pasó de propugnar el traslado de la compañía y la no continuidad en Placeres más allá de 2018 a defender la prórroga de la concesión por 60 años más.

Para Bará, este giro consumó una "traizón e fraude" del PP a Pontevedra y, sobre todo, creen que fue"un engano" a los propios trabajadores de Ence. Atribuyó el cambio de postura del PP y del propio Jacobo Moreira a una "aparición Mariana" motivada por "unha chamada telefónica de Rajoy dende Madrid" para decir que ahora había que apoyar la prórroga a Ence. El nacionalista llegó a calificar a los populares como "teleñecos dirixidos desde Madrid" y "tontos útiles das empresas do Ibex". Bará incluso llegó a utilizar la palabra "delincuentes" para referirse a los populares, que retiró a petición del presidente del Parlamento, y que desencadenó la bronca con la bancada del PP que respondió mentándoles a los nacionalistas a Otegui.

Bará lamentó que, desde que se conoció la decisión de la Abogacía del Estado, Alberto Núñez Feijóo y el PP se hayan convertido "en portavoces da empresa fronte á legalidade" e instó a los populares a que apoyen el cumplimiento de lo que establecen las propias leyes gallegas como las Directrices de Ordenación del Territorio o el Plan de Ordenación del Litoral que recogen la recuperación de los terrenos sobre los que se asienta Ence. Además, insistió en que la prórroga que se concedió es ilegal y lamentó la "campaña infame e ruin" que, dice, está impulsando la Xunta sobre el impacto económico de la pastera.

Interés general

Por su parte, el diputado pontevedrés del PP, Jacobo Moreira, insistió que los populares defendieron en cada momento con respecto a Ence "la mejor posición para el interés general y los vecinos de Pontevedra". Insistió en que, actualmente, la salida que más conviene a los pontevedreses es que Ence permanezca en Lourizán. El popular se preguntó la razón por la que el BNG y el resto de la oposición no se preocupan por el futuro de los trabajadores de Ence como sí ocurre con los de Ferroatlántica, Alcoa o Poligal y aseguró que actualmente el empleo industrial en Galicia tiene dos grandes "enemigos": "Un é a crise e outro o PSOE de Pedro Sánchez". De hecho, Moreira hizo otra referencia al presidente y afirmó que "un mono con dúas pistolas ten menos peligro que Pedro Sánchez no Goberno", expresión "metafórica", según el presidente del Parlamento, que soliviantó a los diputados socialistas.

Moreira tildó de "decisión dramática" la postura de la Abogacía del Estado respecto al recurso de Ence. Aseguró que es "arbitraria" y que demuestra "la instrumentalización de la Abogacía del Estado en favor de intereses políticos" por parte de los socialistas. Alertó de que esta decisión ya ha tenido un impacto para la economía como el desvío de las inversiones previstas por Ence en Pontevedra hacia su fábrica de Navia .

Moreira también se refirió a la "crisis reputacional" del país ante los posibles inversores por la situación de inseguridad jurídica que genera este allanamiento. Moreira aseguró que la Abogacía del Estado está haciendo una lectura "terxiversada" del dictamen del Consejo de Estado para defender la nulidad de la prórroga al establecer que las concesiones no pueden tener una duración mayor de 75 años. El popular asegura que eso no se puede aplicar a las concesiones previas a la reforma de la Ley de Costas.

PSOE y En Marea

La socialista Patricia Vilán también hizo repaso de los vaivenes del PP respecto a Ence en Lourizán. Lamentó que los gobiernos de los populares José María Aznar y Manuel Fraga no aprovechasen la condena por delito ecológico a Ence en 2002 para activar el mecanismo de caducidad de la concesión. Vilán insistió en que la Abogacía del Estado lo que está "es defendiendo la ley" ante la Audiencia Nacional e instó a los populares a esperar al fallo de los tribunales en esta cuestión, además de apelar al "diálogo" para buscar una solución para los trabajadores de la pastera.

Desde En Marea, el diputado Marcos Cal también se mostró a favor del traslado de la pastera de Lourizán hacia otra ubicación. Y apostó por que, en el caso de que no se pueda reubicar esta empresa, se apruebe un plan de reindustrialización de la comarca para "absorber" el empleo que se destruya. En cualquier caso, En Marea se pregunta por qué razón el PP en el caso de Ence "non quere que os tribunais fagan cumplir a lei" y recordó que la prórroga a la pastera incumple cuatro normativas: Dos autonómicas como son las DOT y el POL, y dos estatales como son la Ley de Patrimonio y la Ley de Costas. Coincidió con el BNG al lamentar que el PP traiga al Parlamento de Galicia "a voz do consello de administración de Ence" y que utilice para defender su continuidad "datos falsos" sobre el impacto económico y los puestos de trabajo que genera la pastera en Pontevedra. Calificó de "obsceno" que el PP tenga "o atrevimento" de defender a Ence "ante os casos de portas xiratorias" en su consejo con la presencia en el mismo de dos antiguos altos cargos populares como Isabel Tocino o Carlos Del Álamo.