El Concello pide que el plan de Montecelo compute como aparcamiento las fincas privadas con ese uso

La Consellería de Sanidade pretende aprobar en las próximas semanas el plan sectorial del Gran Montecelo, el documento urbanístico y administrativo que servirá de base para ampliar el complejo actual y ejecutar el ansiado hospital único de Pontevedra. En la actualidad el Sergas trabaja en el análisis y contestación de las alegaciones formuladas a este documento, entre las que figuran las presentadas por el Concello.

Pese a que ambas partes trabajan "de la mano" en esta tramitación, en virtud del convenio de colaboración firmado en julio de 2019, el gobierno local pretende que el proyecto sectorial debe resuelto uno de los principales problemas a los que se deberá enfrentar la futura ampliación. El documento técnico incluye la previsión de ejecutar tres plantas subterráneas de aparcamiento, para más de 1.560 coches, pero evita determinar qué administración asume su ejecución y qué modelo de gestión se aplicará.

La Xunta ya dijo en varias ocasiones que este apartado corresponde al Concello, al igual que el abastecimiento de agua o los viales, de ahí que el gobierno local busca soluciones al respecto. Y la principal es aprovechar los actuales solares privados, definidos en su día como "leira-parkings" aunque muchos de ellos totalmente acondicionados, para que se computen como zonas de estacionamiento y puedan ser legalizados al afecto.

Ya en septiembre pasado el Concello solicitó esa vía al Sergas, pero el proyecto sectorial no es concluyente. El documento, que ha estado expuesto al público desde enero y hasta hace unas semanas, sí admite la necesidad de "posibilitar la creación de aparcamientos suficientes que satisfagan las futuras necesidades producidas por la ampliación del servicio asistencial" y también detalla que se incluyeron más terrenos con esa clasificación, pero no cita esos denominados solares salvo para señalar que "la existencia del hospital ejerce su influencia más allá de su estricta superficie ocupada, alterando los patrones de ocupación de suelo y desarrollando actividades y usos alrededor que serían inexplicables sin esta circunstancia, como los numerosos aparcamientos tanto legales como no, por ejemplo".

El Concello quiere que estos solares, muchos de ellos perfectamente acondicionados, se incluyan en el plan sectorial del Sergas para permitir su legalización. Así se detalla en los informes técnicos. En uno de ellos se indica que "el proyecto incluye en su ámbito los terrenos afectados por el trazado de un nuevo vial previsto por el Concello, pero no todos los terrenos privados del entorno que se utilizan como estacionamiento al servicio de los usuarios del centro sanitario". Añade que "uno de los condicionantes que determinan el alcance del ámbito es posibilitar la creación de aparcamientos suficientes que satisfagan las futuras necesidades producidas por la ampliación del servicio asistencial".

Por ello, se "considera importante que el ámbito incluya todos los terrenos privados (que el gobierno local denomina "leira-parkings") con el fin de permitir y regular el uso de estacionamiento no ligado a otros usos principales, ya que actualmente el uso de estacionamiento en esos terrenos está muy limitado por la clase y categorización del suelo".

El proyecto sectorial señala que el futuro complejo tendría una superficie total de 128.018 metros cuadrados, lo que supone una obligación mínima de resultando 1.280 plazas de aparcamiento, "de las que por lo menos 320 deberán ser de dominio público. Las previsiones de ocupación para el edificio aparcamiento ubicado bajo la rasante de la avenida Montecelo son de 1.617 plazas, a estas hay que sumar las previstas para el acceso de urgencias de 159, dando un total de 1.776 plazas, por lo que la reserva de plazas exigidas queda cumplimentada". Esta previsión se basa en el parking subterráneo de tres plantas, sin computar los solares cuyo uso quiere legalizar el Concello.