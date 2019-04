El exaparejador del Concello de Tui niega que falsease la licencia de una parcela para facilitar su venta

Visto para sentencia. La Fiscalía de Pontevedra mantuvo ayer su petición de condena de seis años y seis meses de prisión y doce de inhabilitación para quien fue durante casi dos décadas el aparejador municipal del Concello de Tui, José María M. G., quien ayer se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Pontevedra acusado de un delito de prevaricación urbanística y otro de falsificación de documento oficial.

El Ministerio Público acusa a este funcionario público, que se jubiló en diciembre de 2013, poco antes de que se formulase esta denuncia, de falsificar una licencia municipal para construir una vivienda en una parcela que él mismo había vendido a una promotora. El objetivo, según el escrito del fiscal, era facilitar la venta por parte de esta entidad que le había adquirido la parcela (propiedad originalmente de quien iba a ser su mujer) a otra persona que quería construir sobre ella una vivienda.Y es que a la compradora se le aseguraba así "que dicha parcela contaba con licencia de obra para la edificación de una vivienda" que esta mujer buscaba, "pese a que tal licencia de obras era inexistente".

El proyecto siguió adelante con este documento falsificado y señalando el acusado, en algún informe técnico que emitió como aparejador municipal, que la obra realizada se ajustaba a la licencia otorgada realmente a pesar de que ello no era cierto, siempre según la Fiscalía.

En el momento de que la junta de gobierno de Tui concediese la licencia de primera ocupación, la entonces secretaria del Concello se dio cuenta de la supuesta irregularidad al examinar el expediente y denunció los hechos ante la Guardia Civil.

El acusado, en el juicio celebrado ayer en la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra, negó los hechos. Reconoce que lo construido no se ajusta a la licencia pero dice desconocer quien introdujo en el expediente el documento supuestamente falsificado. En cualquier caso, él insiste en que "yo nunca hice alteraciones, no se me ocurriría hacer algo así", al tiempo que insistía en que no realizó ninguna falsificación en el citado expediente.

Por su parte, en el juicio también declararon como testigos varios funcionarios del Concello de Tui en aquella época. Incluida la secretaria que presentó la denuncia tras detectar la supuesta irregularidad. Explicó al tribunal que se encontró un documento en el que su firma estaba falseada a pesar de que tenía los cuños del Concello.

También señaló que en el expediente había un informe técnico firmado por el acusado que avalaba la primera ocupación del inmueble en cuestión.

Tras advertir esta irregularidad, se comprobó que las obras no se correspondían con lo que establecía la licencia y la primera ocupación de esta vivienda fue denegada.