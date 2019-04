Colmenares anuncia hasta 280 nuevos empleos en Navia

El vicepresidente y consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, reiteró ayer en Asturias que sus futuras inversiones en España están condicionada a que exista "seguridad jurídica" en los territorios donde deciden ubicar sus instalaciones.

Antes de reunirse con el presidente del Principado, Javier Fernández, Colmenares ratificó el desvio a Navia de toda la inversión de 600 millones prevista hasta 2023 en el negocio de la celulosa, si la empresa no puede seguir manteniendo la planta de Lourizán. "Nosotros vamos a luchar por Pontevedra", dijo, pero reiteró que actualmente la previsión es doblar la inversión en Navia en donde anunció la creación de unos 280 nuevos empleos.

"Nos preocupa mucho es la estabilidad de las inversiones en España. Lo que ha ocurrido últimamente con esta modificación reglamento ley de costas es una inseguridad jurídica absoluta; esto nos pone en duda y reflexión seguir invirtiendo en España", dijo el consejero delegado de Ence.

El consistorio de Cerdedo-Cotobade albergó ayer un pleno extraordinario convocado de forma urgente por el presidente de la gestora, Jorge Cubela, en el que salió adelante con los votos del PP una propuesta respecto a la situación de Ence en la que muestran el apoyo de la Corporación "á pervivencia da empresa no seu emprazamento actual da ría de Pontevedra como garantía de emprego e riqueza para a bisbarra".

En presencia de numerosos trabajadores de Ence y de empresas auxiliares, la propuesta también mostraba el apoyo de la Corporación a las demandas del comité de empresa ante, como explicó Cubela, la situación de "incerteza e indefensión" en que los deja la decisión de la Abogacía del Estado de no defender la prórroga de la concesión.

Los concejales del PP, que además mostraron su decisión de no cobrar por este pleno, fueron los únicos que votaron esta iniciativa, dado que los del PSOE se negaron a hacerlo y por lo tanto fueron computados como abstención. En palabras de Lina Garrido, los socialistas no quisieron ser partícipes "do teatro" que, a su juicio, montó ayer Jorge Cubela con este pleno al que solo le ven un sentido "electoralista e populista". Garrido dijo apoyar a los trabajadores, pero también insistió en que el Concello no tiene ninguna "capacidade de decisión sobre a permanencia de Ence" dado que es un tema que, en este momento, debe resolverse a nivel judicial. El pleno remató con la plantilla de Ence y las auxiliares gritando las consignas "Ence sí, paro no".