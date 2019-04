Las cofradías apoyan la permanencia de Ence y defienden que no pone en riesgo el marisqueo

Las cofradías de pescadores de la ría de Pontevedra (que según explican aglutinan a unos 1.400 afiliados trabajadores y empresarios del sector del mar) mostraron ayer su apoyo a que la fábrica de pasta de celulosa del grupo Ence permanezca en su ubicación actual, pese a considerar que tal vez no sea la mejor ubicación.

El comunicado está suscrito por los patrones y patronas mayores de todos los pósitos de la ría, es decir Portonovo, Sanxenxo, Raxó, Pontevedra, Aldán-Hío y Lourizán, así como la de Bueu, a través de su patrón mayor y presidente de la Federación Provincial de Cofradías, Manuel Rosas.

En dicho comunicado, aprobado tras una reunión el pasado viernes, las cofradías señalan que la decisión de la Abogacía del Estado de no defender en los tribunales la prórroga de la concesión de Ence pone "en serias dudas" la continuidad de la factoría. Los trabajadores del sector del mar consideran que esa decisión genera una gran "incertidumbre" y expresan su "solidaridad" con los trabajadores de la fábrica.

Añaden que los pescadores y todos los trabajadores del sector del mar son "los más interesados" en velar por el saneamiento integral de la ría y en "evitar" su contaminación. Sin embargo, los patrones mayores de las respectivas cofradías consideran que el "principal problema" de la contaminación de la ría no es Ence que, a su juicio, "cumple con todos los parámetros" exigidos medioambientalmente, sino una "defectuosa" depuradora de Pontevedra o una "inexistente" depuradora de Poio.

"A día de hoy la ubicación de Ence no supone riesgo alguno para la producción pesquera y marisquera", según las cofradías, que destacan los planes sociales y las inversiones efectuadas para mejorar su eficiencia y reducir el impacto ambiental. "Más bien lo contrario", señalan, al incidir en que Ence "se ha volcado en la recuperación y en la sostenibilidad de la Ría de Pontevedra, adquiriendo compromisos que se están cumpliendo de forma real y manifiesta, como así se constata en varias líneas de actuación".

Recuerdan así el Plan Social, del que se han beneficiado 296 asociaciones y que supone "una de las iniciativas sociales de mayor envergadura de una empresa en España"; la mesa por la ría de Pontevedra, que impulsa Ence y que tiene como objetivo realizar un seguimiento a la calidad de las aguas de la ría y promover su excelencia ambiental; el Plan Estratégico de Ence, que recoge importantes inversiones económicas en Pontevedra; y el "fomento y mantenimiento del empleo". Recuerdan los pósitos que Ence genera de forma directa 400 empleos en la biofábrica, crea indirectamente 5.000 empleos y compran madera a unos 80.000 productores en Galicia.

Las cofradías reconocen que "quizás" la ubicación elegida para Ence en 1958 no fue"la más adecuada", pero consideran que plantear ahora su traslado "no sería acertado ni asumible", a no ser que "de forma previa" se disponga de una alternativa "real" para un nuevo emplazamiento en la provincia de Pontevedra.

Más marisco recolectado

Los pósitos inisten en que la presencia de Ence no afecta a la producción marisquera y señalan que, muy al contrario, es una de las rías gallegas "con mejor evolución en las ventas de moluscos bivalvos". Así, el marisco extraído el año pasado por los tres pósitos del fondo de la ría creció y se facturaron 7,4 millones de euros, un 47% más.

"Entendemos que en Pontevedra pueden convivir perfectamente Ence y los sectores productivos de la pesca y el marisqueo, porque creemos que medioambientalmente tanto Ence como las cofradías queremos lo mismo", concluye el comunicado de las cofradías de la ría de Pontevedra.