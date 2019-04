La Xunta estudia varios puntos de vertido para los lodos del dragado del Lérez más allá de Ons

El desbloqueo del dragado del Lérez con el cambio del punto de vertido, tal y como fue comunicado a los responsables del Club Naval de Pontevedra hace ya varias semanas, implica una modificación del proyecto y con ello la elaboración de nuevos informes por parte de entes ajenos a la Consellería do Mar y la propia Xunta para autorizar la obra. Es decir, un nuevo retraso para una actuación que tanto las cofradías del fondo de la ría como el Club Naval pontevedrés urgen desde hace tiempo.

No obstante, la Xunta confía en poder reducir al máximo posible la tramitación de estos nuevos informes si eligen de forma acertada el nuevo punto de vertido en el que se depositarán los sedimentos extraídos por las dragas de la desembocadura del Lérez.

Según confirmaron ayer fuentes de la Consellería do Mar, una vez tomada la decisión de cambiar el punto de vertido, actualmente los técnicos están trabajando "en distintas alternativas de descarga dos materiais", todos ellos "fóra da ría" de Pontevedra, tal y como exigen los colectivos del sector del mar que se oponían al depósito de lodos y sedimentos cerca de Tambo.

Una de las vías para intentar agilizar al máximo esta modificación del proyecto es la elección de puntos de descarga de sedimentos que ya han sido autorizados en ocasiones anteriores, acelerando así la realización de los trámites pertinentes.

Cabe recordar que en aguas afuera de la isla de Ons existe una fosa que ya fue utilizada para acoger los sedimentos procedentes de diversos dragados realizados en el puerto de Marín en el pasado.

En cualquier caso, desde la Consellería do Mar insisten en que no pueden aventurarse a señalar plazos para la tramitación de esta modificación del proyecto ni para la ejecución del dragado puesto que se trata de "un asunto que non depende exclusivamente da Xunta". Y es que de nuevo habrá que recabar los informes correspondientes de impacto ambiental de los diferentes organismos, no solo de la administración autonómica, recogiendo el nuevo punto de vertido de los sedimentos. Algo que volverá a dilatar una obra que acumula ya siete años de trámites.

En cualquier caso, desde la Xunta insisten en que mantienen su "compromiso serio" de avanzar en el dragado de la ría, al tratarse de una actuación que considera beneficiosa tanto para el sector pesquero y marisquero como el náutico-recreativo.

Y es que el dragado no solo busca regenerar algunos bancos marisqueros improductivos en el fondo de la ría, sino que también espera poder eliminar el actual problema de falta de calado que existe en las instalaciones del puerto deportivo de Pontevedra, que deja las embarcaciones en dique seco con marea baja lo que merma la operatividad de uno de sus pantalanes y empieza a afectar también a un segundo.

De hecho, en la asamblea ordinaria celebrada el sábado día 3 por el Club Naval, se planteaba la posibilidad de alguna movilización por parte de los socios para reclamar la ejecución del dragado, pero finalmente esta posibilidad se pospuso ante el compromiso trasladado al presidente de la entidad, Carlos Paz, de que el proyecto se iba a desbloquear al decidir la Xunta trasladar el punto de vertido inicialmente elegido.