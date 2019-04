Casi 800 encajes de bolillos

La lluvia y el frío, que fueron los protagonistas no esperados de la jornada, no restaron afluencia al XII Encontro Internacional de Palilleiras, organizado por la Asociación de Mulleres Rurais Santa Catalina con colaboración de la agrupación As Bolboretas, que se celebró ayer en Portonovo.

En la carpa instalada en el muelle de Portonovo para celebrar este XII Encontro Internacional de Palilleiras fue necesario habilitar más mesas de las inicialmente previstas, para acoger a las aproximadamente 800 artesanas que acudieron a este encuentro.

Procedían de las cuatro provincias gallegas, además de Ponferrada, Valladolid, León, Murcia, Salamanca, diversos puntos de Portugal y, como no, también de Camariñas, de fama mundial en esta creación artesanal.

A pesar de lo desapacible del día desde el punto de vista meteorológico, el encuentro supuso un éxito de participación, superando al de ediciones anteriores.

Este evento consolidado ya en el calendario de la primavera sanxenxina, reúne cada año a centenares de aficionados a este arte, bajo la organización de la Asociación de Mulleres Rurais Santa Catalina con colaboración de la agrupación As Bolboretas.

Este encuentro surgió en el año 2007 como una actividad incluida dentro de la programación de la Festa da Raia, pero el evento se consolidó con el paso de los años teniendo fecha propia en el mes de abril debido al éxito de las primeras ediciones.

En la carpa que albergó a las 800 palilleiras se expusieron además trabajos realizados con encaje de bolillos, desde colchas de cama hasta vestidos de novia, que por el trabajo y el talento que requieren alcanzan los precios de las obra de arte.

Juegos de cama, ropa de bebé, mantillas, complementos como pulseras o anillos son algunos de los artículos que permanecieron expuestos como muestra de todo lo que se puede hacer con bolillos.

Intercambios

En estos encuentros anuales, además de intercambiar conocimientos y técnicas sobre esta modalidad de confección con bolillos, las artesanas tienen ocasión de adquirir complementos y herramientas de este arte, mientras que el público asistente puede admirar y comprar piezas confeccionadas con esta técnica tan minuciosa.

Creaciones que, como admiten las autoras "no están al alcance de todos los bolsillos, porque es artesanía, tienen mucho trabajo y son bastante caros", explican.

El público asistente pudo observar además cómo es el encaje de bolillos, el bordado al aire, las vainicas y diversas modalidades de bordado y ganchillo.

El encuentro supone además una forma de promocionar este pueblo de Sanxenxo y dar a conocer su propia artesanía.