Dos jóvenes fallecen en sendos accidentes que se registraron casi a la vez en Vilaboa y Caldas

Las carreteras de la comarca vivieron ayer una jornada trágica, con el fallecimiento en el asfalto de dos jóvenes, de 22 y 19 años, en sendos accidentes ocurridos en Vilaboa y Caldas de Reis casi a la vez, ya que se produjeron en un intervalo de apenas diez minutos.

La N-554, a su paso por Santa Cristina de Cobres, fue el escenario en el que falleció el joven de unos 22 años, que viajaba en el asiento trasero de un BMW. Por razones que se investigan se produjo un choque entre un camión y este turismo, donde viajaban tres personas más, todas ellas heridas. El siniestro ocurrió a las 13.47 horas a la altura del cruce de la iglesia de Santa Cristina. Apenas diez minutos antes, a las 13.37 horas, ocurría el otro siniestro mortal, en la N-640 en la rotonda de San Simón, a la altura de la parroquia caldense de Caldas de Reis. En este caso la víctima mortal fue un joven de 19 años que viajaba solo en el coche.

El fallecido en Vilaboa, así como otro ocupante del BMW, tuvieron que ser excarcelados por los Bombeiros do Morrazo debido a la violencia del impacto con el camión. Puso ser retirado del amasijo de hierros y los efectivos sanitarios trataron de reanimarlo, si bien murió durante su traslado en ambulancia al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, según confirmó el 061.

Los otros tres ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Montecelo de Pontevedra. El 061 no había identificado ayer a la víctima mortal, pero sí a los otros tres lesionados. Se trata de R. C. D. de 22 años, y S. S. S. y D. L. C., ambos de 21. El camionero resultó ileso.

Hasta el lugar se desplazaron los Bombeiros de O Morrazo, la Guardia Civil de Tráfico y tres ambulancias, una de ellas medicalizada. Protección Civil de Vilaboa también acudió al lugar y explicó que se trataba de cuatro jóvenes que se desplazaban a Santiago, donde cursan sus estudios.

Según testigos presenciales, la parte trasera del camión se desplazó y colisionó contra el coche de los cuatro jóvenes, que circulaba en dirección a Pontevedra y recibió el golpe en su lado izquierdo, por lo que el conductor y, sobre todo, el ocupante del asiento trasero, fueron los peor parados. Las tareas de excarcelación y atención a los heridos provocaron retenciones en el vial.

Por su parte, el fallecido en Caldas es Lucas Pérez Gómez, un joven de 19 años natural de Valga pero vecino de Meis. La víctima conducía un Skoda Fabia de color blanco por la Circunvalación Norte de Vilagarcía (VG-4.7) en sentido Carril-Baión y al término del vial, en la rotonda de San Simón, donde se unen los municipios de Caldas de Reis y Vilanova de Arousa, atravesó la glorieta, reventando el robusto muro de hormigón que la rodea. El coche acabó en el quitamiedos de la N-640, en el vial de acceso al puerto de Vilagarcía, a un nivel varios metros inferior que la rotonda.

Un policía nacional de paisano que pasaba por la zona fue el primero en auxiliar al conductor. Intentó reanimarlo pero las lesiones que presentaba "no eran compatibles con la vida". En ello coinciden desde el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía, que desplazaron varias dotaciones al lugar. El turismo, convertido en un amasijo de hierros y por tanto difícilmente reconocible, echaba humo, por lo que los efectivos lo cubrieron de espuma para evitar que se incendiase.

El suceso ocurrió a las 13.37 horas en el municipio de Caldas. El 112 recibió varias llamadas de particulares alertando del brutal accidente, en el que "un turismo se había salido de la vía y quedara volcado, provocando que el único ocupante de su vehículo quedase atrapado en su interior". De inmediato el 112 puso en marcha un amplio dispositivo que movilizó a distintos grupos de emergencias y fuerzas de seguridad, si bien a la llegada de los mismos el conductor ya se encontraba liberado en el exterior del vehículo. No obstante su estado era de tal gravedad que los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Vuelco en Caldas

También en Caldas se registraba a las 19.30 horas un vuelco en la AP-9, cerca del peaje de Saiar. El ocupante pudo salir por su propio pie sin aparentes heridas graves.