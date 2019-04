Condenado a diez años de cárcel por violar a una turista asturiana en Salceda de Caselas

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a diez años de cárcel a Moisés A. G. vecino deTui, por agredir sexualmente en abril de 2017 a una turista asturiana que pasaba la Semana Santa en Galicia y a la que había conocido en un bar cercano a su hotel.

Tras la violación, la víctima consiguió huir y, para evitar que la alcanzase el sospechoso, se introdujo en una laguna natural, desde donde llamó al 112. El tribunal también le ha impuesto al sospechoso el abono de una indemnización a la afectada de 20.000 euros, así como a la prohibición de aproximarse y comunicarse con ella por cualquier medio durante doce años.

El tribunal considera acreditado que el imputado consiguió que la mujer se introdujese en su coche con el pretexto de llevarla a su hotel, pero, "sin su conocimiento ni consentimiento", la trasladó a una zona "totalmente aislada e intransitable, concretamente el final del viaducto situado encima de la N-550, correspondiente a un paraje boscoso y solitario cubierto de maleza y árboles situado en el término municipal de Salceda de Caselas".

La Audiencia relata que, una vez allí, "la golpeó, de forma continuada e incesante en la cabeza hasta el momento en que se quedó inmóvil", y la violó.

Durante el juicio, celebrado en febrero pasado en la Audiencia de Pontevedra, la víctima relató que el acusado comenzó a gopearla de manera violenta, "me dio un puñetazo y me quedé tirada en el asiento". Dijo que él continuó pegándole, "no paraba de darme golpes" y que incluso llegó a simular que perdía el conocimiento para ver si la dejaba en paz.

Aseguró que, presa del terror, y aunque no sabía nadar, se metió en el agua y fue agarrándose a cañas y árboles. Desde allí llamó al 112, que movilizó a la Guardia Civil cuyos agentes se encontraron minutos después a la mujer totalmente empapada y con evidentes lesiones en la cara.

El tribunal no cree la versión del acusado, que dijo que hubo relaciones pero que fueron consentidas.