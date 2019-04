Una vecina de Vilaboa denuncia ante la Guardia Civil una plantación municipal de árboles en su finca

Una vecina de Vilaboa ha denunciado ante la Guardia Civil la plantación de árboles que la Concellería de Medio Ambiente realizó en una finca de su propiedad "sin autorización ni consentimiento". Rocío Acuña muestra su malestar con el gobierno local al que acusa de no haber realizado ningún encuentro con los afectados, a pesar de que el alcalde asegura que sí y que los dueños de los terrenos dieron su conformidad. "No hubo tal reunión, ni una carta ni un bando municipal", critica.

Según su relato, el pasado fin de semana se encontró con que su finca de 4.000 metros cuadrados en las inmediaciones de la Granxa das Salinas tenía unas zanjas en las que habían plantado fresnos y castaños. "Han entrado en mi terreno sin mi permiso, me lo han fastidiado y yo lo quiero limpio", reclama Acuña. La dueña de la parcela asegura que no es la única afectada por esta plantación en terrenos privados: "He hablado con más propietarios que se fueron enterando a posteriori", detalla.

Rocío critica que nada más enterarse de los hechos llamó a Poceiro, quien no atendió sus reclamaciones. Apunta que el responsable de Medio Ambiente sí se puso en contacto con ella para aclarar la situación y explicarle que la entrada en su finca se debía a un malentendido auspiciado por las medidas del Concello para retirar eucaliptos del monte. Acuña limpió la parcela el pasado verano, por iniciativa propia y con los perceptivos permisos, pero sin la intermediación del consistorio. El hecho de que su finca careciese de árboles podría haber propiciado el error, valora la afectada.

Francisco Costa y la propietaria han fijado una cita sobre el terreno mañana a las 18 horas para analizar soluciones. "Quiero que retire la plantación y que me dejen el terreno tal como estaba antes", exige. "Y no voy a retirar la denuncia", advierte. Por su parte, en concejal de Medio Ambiente ha mostrado hoy su disposición a retirar los árboles a cambio de que no "plante eucaliptos".

El alcalde pide disculpas a Acuña - quien asegura no haberlas recibido- por el error y atribuye lo sucedido a un error de comunicación y que el Concello no se preocupase por conocer con detalle las propiedades y los titulares favorables a la plantación.